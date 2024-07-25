Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу

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Боец отряда «Шторм Z» Даниил Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами из-за ошибки саперов в зоне СВО. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам военного, он служил на запорожском направлении, в окрестностях села Работино. Именно там Туленков впервые попал под обстрел кассетными бомбами. Его группа находилась в лесополосе и должна была вступить в бой в случае обострения обстановки. Солдат рассказал, что ночью в эту лесополку приехали саперы.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно об уничтожении иностранных наемников в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Они нарушили все правила светомаскировки и безопасности, и начали сгружать противотанковые мины с включенными фарами. Их обнаружили — и через десять минут этот лес превратился в кипящий ад из-за летящих с неба кассетных снарядов», — поделился он.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно об уничтожении иностранных наемников в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова