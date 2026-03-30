Отдыхавший в Таиланде турист расплакался из-за двух барменш, которые украли у него часы Rolex

Две барменши в Таиланде украли у финского туриста часы стоимостью 1,7 млн рублей
Отдыхавший в Таиланде турист из Финляндии в слезах пожаловался на двух барменш, которые украли у него часы Rolex. Об этом пишет издание The Pattaya News.



Инцидент случился 30 марта в Паттайе. 30-летний финский турист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил в свой номер двух девушек. Однако, выпив слишком много, он быстро уснул.

Проснувшись, мужчина обнаружил, что потерял пять тысяч бат (12,4 тысячи рублей) наличными и часы стоимостью 700 тысяч бат (1,7 миллиона рублей). Пострадавший обратился в полицию и расплакался во время подачи заявления. Правоохранительные органы начали расследование и запросили записи с камер видеонаблюдения в гостинице для установления личностей злоумышленниц. Поиски продолжаются.

Екатерина Коршунова

