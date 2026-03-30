В Великом Новгороде суд вернул жильё пенсионерке, обманутой мошенниками
Верховный суд отказал директору агентства недвижимости, который купил квартиру у пенсионерки по «схеме Долиной» в Великом Новгороде. Как сообщает Telegram-канал Baza, жилплощадь оставили продавцу.
Пожилая женщина лишилась единственного жилья после общения с мошенниками. Сделка прошла через агентство с сервисом срочного выкупа: директор оформил квартиру на себя за 1,9 миллиона рублей, а пенсионерка сразу отдала деньги курьеру.
Сначала суд встал на сторону покупателя, но апелляция назначила психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала: женщина находилась под влиянием мошенников и не понимала, что продаёт квартиру. Суд признал сделку недействительной и вернул жильё потерпевшей.
Риэлтор пытался оспорить решение в Верховном суде, ссылаясь на статус добросовестного покупателя. Однако ВС указал: как профессионал, он должен был обратить внимание на заниженную цену. Суд отказал в жалобе — квартира осталась за пенсионеркой, а покупателю вернут уплаченные деньги.
Читайте также: