Отрезала гениталии и сожгла тело: женщину признали невиновной после убийства партнера

30 марта 2026, 09:32

В Бразилии женщину признали невиновной после убийства партнера

Суд в Бразилии признал 36-летнюю Эрику Перейру да Силвейру Висенти невиновной в убийстве. Женщина расправилась с партнером, который пытался изнасиловать ее 11-летнюю дочь. Об этом сообщает TMZ.