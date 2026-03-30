Отрезала гениталии и сожгла тело: женщину признали невиновной после убийства партнера
Суд в Бразилии признал 36-летнюю Эрику Перейру да Силвейру Висенти невиновной в убийстве. Женщина расправилась с партнером, который пытался изнасиловать ее 11-летнюю дочь. Об этом сообщает TMZ.
Защита настаивала, что Эрика действовала в состоянии аффекта, защищая ребенка. Прокуроры утверждали, что она совершила преступление умышленно и должна понести наказание.
Женщина заметила в телефоне 38-летнего Эвертона Амаро да Силвы сообщения сексуального характера, адресованные дочери. Затем она застала его на девочке. Родительница подмешала клоназепам в его напиток, а после потери сознания нанесла множественные ножевые ранения. Труп вывезла на пустырь, отрезала гениталии и сожгла тело.
Присяжные признали доводы защиты убедительными. Эрика провела год в тюрьме в ожидании суда. Вердикт вызвал широкий резонанс в бразильских СМИ.
