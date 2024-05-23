СК: похищенные абитуриентки уходили с «политеховским» маньяком добровольно

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Следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский заявил, что похищенные абитуриентки уходили с политеховским» маньяком добровольно. Об этом Зеленский сообщил журналистам.
По словам следователя, к каждой жертве преступник Виталий Машинин находил свой подход. Уточняется, что при знакомстве с девушками Манишин выдавал себя за человека, который может решить вопрос, связанный с поступлением и обучением, также он обещал помогать материально в случае, если девушка с ним пойдет на контакт.
Зеленский отметил, что под этими предлогами маньяк уводил пострадавших из института, насиловал и убивал. По данным следствия, Манишин признан вменяемым.
Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей.
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Зеленский отметил, что под этими предлогами маньяк уводил пострадавших из института, насиловал и убивал. По данным следствия, Манишин признан вменяемым.
Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова