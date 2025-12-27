Рейс из Петербурга на Пхукет задержали более чем на 12 часов
Пассажиры рейса SU628 сообщили о значительной задержке вылета. По их словам, причина кроется в неисправности туалета в бизнес‑классе воздушного судна.
Согласно информации, полученной изданием «Осторожно, новости» от путешественников, самолёт должен был вылететь из аэропорта Пулково в 20:00. Время отправление перенесли на 09:00 27 декабря.
Пассажиры утверждают, что именно поломка санитарного узла в бизнес‑классе стала препятствием для вылета Boeing 777.
Ранее самолёт, направлявшийся из Китая в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за беременной пассажирки.
