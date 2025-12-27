Жителя Омска похитили и оставили голым умирать на холоде
В Омске трое мужчин похитили, избили и довели до смерти 39‑летнего местного жителя. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.
Трагедия случилась вечером 20 ноября неподалёку от городской гостиницы. Злоумышленники силой затолкали потерпевшего в автомобиль и доставили в гараж. Там они подвергли мужчину жестокому избиению, требуя передать им 300 тысяч рублей.
Не получив желаемого, преступники напоили жертву алкоголем, сняли с неё одежду и оставили обнажённой на кладбище. В результате длительного нахождения на улице мужчина скончался от сильного переохлаждения. На следующий день подозреваемые вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали его.
В настоящее время всех участников преступления задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и убийстве. Один из подозреваемых признал вину и указал место захоронения тела. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может составить до 20 лет лишения свободы.
