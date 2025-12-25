Горе-грабители пытались украсть банкомат, но потеряли его по пути
В американском штате Техас двое мужчин совершили попытку кражи банкомата. Об этом сообщает CBS.
Инцидент произошёл в городе Хьюстон. Для кражи злоумышленники использовали крупный внедорожник. Преступники прикрепили трос к аппарату, установленному в одном из местных магазинов. После этого они попытались выдернуть устройство и вывезти его на улицу.
Их план частично сработал — им удалось оторвать банкомат от пола. Однако в процессе буксировки они потеряли свою добычу, не сумев довезти её до цели. Полиция установила, что правонарушители действовали на угнанном автомобиле.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают обоих мужчин. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут свидетелей происшествия.
