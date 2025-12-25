Супруги из Екатеринбурга инсценировали угон авто ради страховки
В Екатеринбурге суд вынес приговор супругам, которые инсценировали угон своего автомобиля. Об этом информирует пресс-служба судов Свердловской области.
Летом 2024 года женщина застраховала свой Volkswagen Passat на 2,14 миллиона рублей. Затем пара спрятала иномарку в гараже знакомого, после чего владелица подала заявление об угоне и обратилась за страховой выплатой. В компании заподозрили обман.
Суд установил, что угон инсценировали. Гражданку признали виновной в покушении на мошенничество в сфере страхования, её мужа — в покушении на мошенничество и даче ложных показаний. Автоледи получила полтора года условно. Суд назначил мужчине штраф в 400 тысяч рублей и освободил его от наказания с учётом времени, проведённого под стражей.
