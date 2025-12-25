Супруги из Екатеринбурга инсценировали угон авто ради страховки

25 декабря 2025, 21:32

Суд в Екатеринбурге вынес приговор супругам за инсценировку угона автомобиля

Фото: Istock/lovelyday12

В Екатеринбурге суд вынес приговор супругам, которые инсценировали угон своего автомобиля. Об этом информирует пресс-служба судов Свердловской области.