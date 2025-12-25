Россиянка спустя 23 года получила срок за убийство новорожденного сына

25 декабря 2025, 21:15

Жительницу Ярославской области осудили за убийство младенца в 2002 году

Фото: Istock/Akintevs

Суд в Ярославской области приговорил 61-летнюю жительницу Тутаева к 10 годам колонии за убийство её малолетнего сына в 2002 году. Подробности сообщает СУСК по региону.