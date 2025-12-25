Россиянка спустя 23 года получила срок за убийство новорожденного сына
Суд в Ярославской области приговорил 61-летнюю жительницу Тутаева к 10 годам колонии за убийство её малолетнего сына в 2002 году. Подробности сообщает СУСК по региону.
Следствие установило, что женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила своего однолетнего малыша с лоджии квартиры, находящейся на высоте 10 метров. Ребёнок погиб на месте от полученных травм. Мотивом послужила неприязнь, возникшая из-за продолжительного плача младенца.
Расследование долгое время не удавалось завершить. В 2025 году следователи, криминалисты и полицейские в рамках работы над «холодными» делами установили все обстоятельства. Они нашли и допросили свидетелей, которые ранее не могли дать показания по объективным причинам.
Суд квалифицировал действия гражданки как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Приговор ещё не вступил в законную силу.
