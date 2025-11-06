«Горы порошка»: Дом в подмосковной деревне превратили в наркофабрику

06 ноября 2025, 18:22

В Чехове задержали организаторов лаборатории по производству амфетамина

Фото: Istock/Roman Budnyi

В городе Чехов Московской области полицейские обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству амфетамина. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.