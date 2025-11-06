«Горы порошка»: Дом в подмосковной деревне превратили в наркофабрику
В городе Чехов Московской области полицейские обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству амфетамина. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
Правоохранители задержали двух жителей Москвы, которые организовали наркоцех. По информации следствия, в 2023 году злоумышленники создали лабораторию в частном доме в деревне Бершово, который принадлежал одному из подозреваемых.
В течение этого времени они закупали оборудование и наладили производство амфетамина. Готовый товар преступники распространяли через тайники-закладки. В ходе операции полицейские изъяли 22 свёртка с синтетическими наркотиками общим весом 11 кг. Экспертиза установила, что в них содержится амфетамин.
На месте нашли канистры с химикатами, весы и другое оборудование для производства наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело, оба фигуранта находятся под стражей.
