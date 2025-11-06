«Не та кнопка»: Агрессивный россиянин жестоко избил соседку за вызов лифта
Во Владивостоке произошёл бытовой конфликт с применением насилия. Вечером в подъезде жилого дома на улице Красного Знамени, 160А местный житель жестоко избил свою соседку. Причиной ссоры послужило то, что девушка вызвала второй лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья».
По информации пострадавшей, она возвращалась домой и нажала кнопку вызова кабины. Это действие возмутило мужчину, который находился рядом. Он начал агрессивно высказывать ей претензии, затем перешёл к оскорблениям и угрозам. Вскоре словесная перепалка переросла в физическое насилие: сосед нанёс девушке несколько ударов в лицо и по голове.
После нападения потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Она прошла медицинское освидетельствование. Врачи диагностировали у неё ушиб затылочной области и сотрясение головного мозга. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
