«Не та кнопка»: Агрессивный россиянин жестоко избил соседку за вызов лифта

06 ноября 2025, 16:59

Во Владивостоке сосед избил девушку в подъезде дома из-за спора о лифте

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Во Владивостоке произошёл бытовой конфликт с применением насилия. Вечером в подъезде жилого дома на улице Красного Знамени, 160А местный житель жестоко избил свою соседку. Причиной ссоры послужило то, что девушка вызвала второй лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья».