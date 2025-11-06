В Тульской области мужчина забил родного брата до смерти во время ссоры
В Ленинском районе Тульской области следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, преступление произошло 28 октября в деревне Прудное.
По информации следствия, конфликт произошёл между двумя братьями. В ходе ссоры 45-летний мужчинa нанёс несколько ударов кулаком в голову своему 48-летнему брату. Потерпевший попал в больницу, но 31 октября умер от полученных травм.
Подозреваемый — родной брат погибшего. Он полностью признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мужчину. На месте происшествия оперативники уже провели осмотр и назначили все необходимые экспертизы.
