В Тульской области мужчина забил родного брата до смерти во время ссоры

06 ноября 2025, 18:06

В Тульской области задержали мужчину по делу о причинении смерти своему брату

Фото: Istock/globalmoments

В Ленинском районе Тульской области следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, преступление произошло 28 октября в деревне Прудное.