В Москве таксист-насильник жестоко надругался над юной девушкой в машине

В Москве водителя такси задержали по подозрению в насилии над пассажиркой
Фото: Istock/Marc_Osborne

На востоке Москвы водитель такси надругался над 18-летней пассажиркой в салоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.



Инцидент произошёл 4 ноября. Таксист применил силу к девушке и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера. Перед этим он убедился, что за ним никто не наблюдает. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Следователи и сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Они провели с ним необходимые следственные действия и предъявили ему обвинение. Теперь следователи намерены просить суд избрать для фигуранта меру пресечения в виде ареста.

Ольга Щелокова

