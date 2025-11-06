В Москве таксист-насильник жестоко надругался над юной девушкой в машине
На востоке Москвы водитель такси надругался над 18-летней пассажиркой в салоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
Инцидент произошёл 4 ноября. Таксист применил силу к девушке и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера. Перед этим он убедился, что за ним никто не наблюдает. После этого водитель скрылся с места происшествия.
Потерпевшая написала заявление в полицию. Следователи и сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Они провели с ним необходимые следственные действия и предъявили ему обвинение. Теперь следователи намерены просить суд избрать для фигуранта меру пресечения в виде ареста.
