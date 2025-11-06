В Москве таксист-насильник жестоко надругался над юной девушкой в машине

06 ноября 2025, 17:58

В Москве водителя такси задержали по подозрению в насилии над пассажиркой

Фото: Istock/Marc_Osborne

На востоке Москвы водитель такси надругался над 18-летней пассажиркой в салоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.