Тренера по ММА подозревают в совращении малолетних
Во Владикавказе основателя клуба смешанных единоборств «АРС ММА» 64-летнего Геннадия Кадзова подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Как пишет телеграм-канал Mash, по данным источников, о домогательствах со стороны тренера сообщили как минимум четыре девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Инциденты, по словам пострадавших, происходили с 2022 года.
Одна из них уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В связи с произошедшим тренера и его сына отстранили от работы в клубе.
В настоящее время по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Читайте также: