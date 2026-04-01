Тренера по ММА подозревают в совращении малолетних

Во Владикавказе основателя клуба смешанных единоборств «АРС ММА» 64-летнего Геннадия Кадзова подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.



Как пишет телеграм-канал Mash, по данным источников, о домогательствах со стороны тренера сообщили как минимум четыре девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Инциденты, по словам пострадавших, происходили с 2022 года.

Одна из них уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В связи с произошедшим тренера и его сына отстранили от работы в клубе.

В настоящее время по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

