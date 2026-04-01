Курьер украл кота, и теперь ему грозит срок
В Великобритании 42-летний курьер Каталин Станку может оказаться за решеткой из-за похищения домашнего питомца. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел во время рабочего визита мужчины к дому семьи Кроутеров.
Владелец кошки по кличке Нора, Карл Кроутер, обнаружил пропажу животного по возвращении с работы. Изначально супруги не стали бить тревогу, так как кошка иногда подолгу гуляла сама по себе, однако уже на следующий день семья начала беспокоиться. Истина открылась после просмотра записей с камеры дверного звонка.
На кадрах видно, как курьер оставляет посылку на пороге, а затем берет Нору на руки и уносит с собой. Кроутеры опубликовали видео в соцсетях. Спустя три дня Станку связался с ними, заявив, что готов вернуть животное, но не помнит точный адрес хозяев. Возмущенные действиями злоумышленника, супруги обратились в полицию, после чего мужчину арестовали.
В суде сторона обвинения выступила против назначения штрафа, назвав такую меру слишком мягкой. Прокуроры подчеркнули, что похищенная кошка является не просто имуществом, а полноценным членом семьи. Сами Кроутеры подтвердили, что Нора — их любимица и часть семейного круга. В связи с этим обвинение запрашивает для курьера наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Читайте также: