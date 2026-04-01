Россиянин пытался продать 21 кг наркотиков в Подмосковье
Подмосковные таможенники предотвратили ввоз крупной партии наркотиков из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Московской таможни.
Всего из незаконного оборота изъяли 15 кг брефедрона и шесть килограммов гашиша. Их стоимость на черном рынке оценивается примерно в 51 млн рублей.
Брефедрон доставили из Польши через Белоруссию в фуре под видом строительных материалов. Свертки с психоактивным препаратом спрятали в ведрах со шпаклевкой и складировали в ангаре Подольска, а затем переправили через службу доставки на север региона.
Таможенники вышли на 32-летнего россиянина, ранее судимого за наркоторговлю. При получении груза его задержали. В спинке заднего сиденья автомобиля мужчины обнаружили тайник с шестью пакетами гашиша. Задержанный признался, что заказал наркотик в Испании через даркнет и планировал сбывать его через закладки в Москве и области.
Уголовное дело возбудили о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
