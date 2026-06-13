Горничная представилась женой лорда и сбыла краденые часы

13 июня 2026, 11:13

Горничная сбыла краденые часы Rolex, представившись женой лорда в Москве

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Москве вынесли приговор горничной, похитившей у работодательницы часы Rolex и другие ценности на миллионы рублей. Как установил суд, женщина сдала украденное в ломбард, выдав себя за бывшую супругу британского лорда, пишет РИА Новости.