Горничная представилась женой лорда и сбыла краденые часы
В Москве вынесли приговор горничной, похитившей у работодательницы часы Rolex и другие ценности на миллионы рублей. Как установил суд, женщина сдала украденное в ломбард, выдав себя за бывшую супругу британского лорда, пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, владелица квартиры наняла сотрудницу через агентство для уборки и подготовки дома к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, горничная опустошила комод в спальне: она забрала мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличными. По данным открытых источников, рыночная стоимость похищенных часов на момент преступления могла достигать 4,5-6 миллионов рублей.
В ломбарде женщина представилась бывшей женой английского лорда и заявила, что часы принадлежат ей и покойному супругу. Менеджер запомнил клиентку, которая несколько раз приходила в скупку: закладывала вещи, выкупала обратно, меняла одни часы на другие.
При этом горничная на время улетела в Армению и Турцию, но ежедневно отправляла хозяйке в мессенджере отчёты о якобы проделанной работе — мытье холодильника и уборке в ванной. Ничего не подозревавшая владелица квартиры переводила ей деньги за эти дни, которые суд квалифицировал как мошенничество.
В суде фигурантка вину не признала, утверждая, что сдавала часы по просьбе самой хозяйки, которой срочно понадобились деньги, а выручку положила обратно в комод. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что в переписке и показаниях свидетелей нет ни слова о такой просьбе.
Первая инстанция признала женщину виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, приговорив к пяти годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. Но апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, после чего осуждённую освободили за истечением сроков давности.
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