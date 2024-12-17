«Пырнул ножом 40 раз»: Полиция поймала маньяка в Ростове-на-Дону, подробности дела и видео

Видео: Telegram-канал Ирины Волк
В Ростове-на-Дону и Аксае случился настоящий кошмар: 26-летний мужчина кинулся с ножом на нескольких человек. Как сообщают Telegram-каналы SHOT и представителя МВД Ирина Волк, от нападения погибла 24-летняя девушка. Другая жертва, подросток, чудом выжил. Это не единственные нападения, которые совершил ростовский мясник 16 декабря. Подозреваемый был задержан полицией, но его состояние поражает: он явно находится не в себе и отказывается объяснять свои действия. Подробнее о кровавом деле читайте в материале «Радио 1».
Первый ужас: нападение на подросткаПервой жертвой нападения стал подросток в подъезде дома на улице Орбитальной. Это случилось около 16:40. Преступник, Владислав Кузнецов, подошёл на лестничной площадке к парню под предлогом невинного вопроса «Какой этаж?», а затем внезапно набросился с ножом, нанося удары в лицо. Пытался перерезать горло.
Подросток смог отбить нападение, поймав руку преступника, и бросился за ним, но злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавший был доставлен в больницу с лёгкими ранениями.
Жестокое убийство в АксаеЧерез полтора часа маньяк напал на 24-летнюю девушку в подъезде многоэтажки в Аксае. С особой жестокостью он нанёс ей около 40 ударов ножом. На крики выбежали соседи, которые вызвали скорую и полицию. К тому моменту израненная жертва была вся в крови.
Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось — она скончалась от полученных травм.
Помимо этих двух нападений SHOT ранее сообщал, что маньяк в сером худи кидался на людей в посёлке Верхнетемерницкий. Пока нельзя точно сказать, что у него не было иных жертв, которые просто не удалось установить.
Жизнь преступника: погружение в безумиеЗадержанный Владислав Кузнецов — это человек, чья жизнь давно вышла из-под контроля. Он часто был безработным, подрабатывал мойщиком машин и водителем, брал кредиты, которые быстро тратил.
Но самое страшное — у него серьёзные проблемы с психикой. Его неадекватное состояние бросалось в глаза: после нападений он корчился у входа в собственный дом, не мог вспомнить код домофона и путался в действиях. В этот момент его настигли сотрудники МВД.
На видео с камеры наблюдения в подъезде, которое выложил Telegram-канал «112», можно увидеть часть безуспешных попыток убийцы зайти внутрь.
Кузнецов уже лечился в психиатрических больницах, но это не остановило его падение. Известно, что ранее маньяк был судим за кражу.
Работа полицииСейчас с Кузнецовым работают следователи, а его мотивы остаются невыясненными. Сообщается, что во время допроса он полностью отрешен и заторможено реагирует на вопросы. Не способен связно отвечать следствию, чтобы объяснить мотивы нападений. По данным полиции, маньяк мог находиться под воздействием наркотиков в момент совершения преступлений.
Также рассматривалась возможность алкогольного опьянения, но проверка показала, что убийца был трезв.
На Кузнецова завели два уголовных дела. Следственное управление СК России по Ростовской области в своем Telegram-канале сообщило, что действия подозреваемого скорее всего будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения, чем рассматривалось изначально.
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