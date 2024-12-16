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В Адыгее случился крупный пожар в многоэтажном жилом доме, спасли двоих

В Майкопе загорелась квартира в многоэтажном доме, двоих жильцов спасли из огня
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

В Майкопе, столице Адыгеи, пожар охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Курганной. Сотрудники газодымозащитной службы спасли из горящей квартиры двух человек, а из здания были эвакуированы 42 жителя. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в республиканской столице на улице Курганной. По прибытии наблюдалось открытое горение квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены из горящей квартиры два человека, эвакуировано 42 человека», — передают в пресс-службе.


На месте происшествия задействованы 14 пожарных и 3 единицы техники.

Ликвидация огня продолжается.

Ранее 16 декабря сообщалось, что произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес».

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Baza: в ​Пермском крае подросток выбросил девочку 14 лет из окна, затем выпал сам
16 декабря 2024, 23:54

Фото: iStock/brizmaker

В посёлке Гамово Пермского края произошла трагедия: 16-летний подросток выбросил из окна 14-летнюю девочку, а затем выпал сам. По предварительным данным, молодые люди находились в квартире и поссорились.
На фоне конфликта парень начал кричать о предательстве и измене, после чего потерял контроль над собой. Он в истерике начал выталкивать школьницу в окно.

Будучи сильнее, подросток сбросил ее вниз с большой высоты. Однако видимо не удержался и выпал следом.

Юноша скончался на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных.

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РИА Новости: задержанных в Тунисе российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia
16 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ Sayan_Moongklang

Задержанных в Тунисе 11 российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.
Невеста одного из задержанных поделилась, что россияне поехали в небольшое селение Хайдра, которое расположено рядом с границей с Алжиром. В ноябре туристы перестали выходить на связь. Потом оказалось, что сотрудники местной полиции задержали россиян и держат их под стражей.

Адвокат передал родственникам, что в настоящее время россияне пребывают в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных отметила плохие условия содержания.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — обратила внимание женщина.

Родственники и близкие туристов из Российской Федерации обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить людей — 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.

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В Ростове-на-Дону неадекват зарезал девушку и чуть не убил подростка
16 декабря 2024, 22:26

Фото: iStock/ tiero

В Ростове-на-Дону 26-летний Владислав К. сначала напал на подростка на одной улице, а потом убил девушку на другой, сообщил Телеграм-канал 112.
Нападавший с ножом безо всякой причины набросился на школьника на улице Орбитальной, полоснул его, но попал по наушникам. Подросток чудом не получил травм и отделался лишь лёгким испугом. Нож даже не оцарапал мальчика.

Через несколько минут Владислав накинулся с ножом на 24-летнюю Ульяну О. на улице Венеры. После нападения девушку госпитализировали в БСМП, но Ульяна не выжила.

После задержания выяснилось, что убийца не находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на наличие спиртного в организме выдала отрицательный результат.

На вопросы следователей нападавший пока что отказывается отвечать. На данный момент оперативники выясняют, был ли мужчина судим и находится ли на психиатрическом учёте.

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В Дагестане женщина и её любовник до смерти избили заставшего их супруга
16 декабря 2024, 21:29

Фото: iStock/ MuhammadAlimaki

В Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных, сообщил Teлеграм-канал Mash Gor.
Инцидент произошёл 25 декабря в 2023 году в Хасавюрте. Следователи узнали, что муж вернулся ночью домой и застал жену с любовником. Пара избила его до смерти. Затем возлюбленные придумали план: женщина позвонила в полицию и заявила сотрудникам правоохранительных органов, что в квартиру вломились двое неизвестных, ударившие её и расправившие с мужем. Любовник замаскировался с помощью одежды обвиняемой и ушел из дома до приезда сотрудников полиции. Видеокамеры в подъезде зафиксировали, как он в хиджабе спускался по лестнице и вышел на улицу.

Обвиняемые по уголовному делу — 33-летняя жена убитого и её 21-летний любовник, рассказала пресс-служба управления СК России по Дагестану. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас любовник и жена убитого находятся под стражей.

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#супруги
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Самолет совершил вынужденную посадку на Бермудах из-за вони свиней в грузовом отсеке
16 декабря 2024, 20:13

Фото: iStock/ undefined undefined

Самолет авиакомпании KLM вынужденно совершил посадку из-за «невыносимого запаха» от свиней, сообщил портал Aviation A2Z.
Нештатная ситуация произошла на борту Boeing 787 Dreamliner, который летел из Амстердама в Мехико. Где-то через шесть часов полёта пилоты воздушного судна связались с диспетчерской службой и рассказали о необычной проблеме. Они поделились, что около сотни живых свиней, которые находились в грузовом отсеке, источали неприятный запах — он проник и в кабину.

Капитан самолёта отметил, что ситуация не была чрезвычайной, но требует оперативного внимания. На борту лайнера находилось больше 250 пассажиров, воздушному судну пришлось совершить посадку на Бермудских островах, чтобы выгрузить свиней. Животных оставили под ветеринарное наблюдение в безопасном месте.

После посадки пассажиров и экипаж самолёта поселили в местных отелях. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с задержкой.

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#животные
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288 человек погибли в ДТП с начала года в российском регионе
16 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Bilanol

С начала года в Татарстане произошло около 3000 ДТП, в которых погибли 288 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. По его информации, такие серьезные цифры говорят о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области.
Как сообщает «Татар-информ», премьер также указал на эффективность приложения «Народный инспектор», при помощи которого вынесли больше 2500 административных постановлений.
«Рост количества погибших зарегистрирован в Бавлинском, Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах», — отметил Песошин.
Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира. Оно продлится до 12 января. В ходе акции госавтоинспекторы будут следить за дорогами, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей.

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#машина
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Baza: В многоэтажках на юго-востоке Москвы резко пропали свет и тепло
16 декабря 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

Десятки многоэтажных домов на юго-востоке Москвы остались без света. Местные жители также сообщают о стремительно холодеющих батареях.
О внезапном погружении во тьму и холод домов 114-го квартала столичного района Кузьминки сообщает телеграм-канал Baza. Этот небольшой жилой комплекс включает в себя дома на Волгоградском проспекте и Волжском бульваре. По словам жильцов, электричество перестало поступать около 17:00. Иногда свет ненадолго появляется, но затем снова гаснет.

Люди пишут в чатах, что вслед за электричеством стало исчезать и тепло. Батареи в квартирах уже практически холодные. О каких-либо авариях или экстренных работах, требующих отключения тепло- и электросетей, коммунальные службы не сообщали.

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#москва
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«Шутила, что соседский»: Семья из Дагестана через 23 года узнала, что их сына подменили — отец не выдержал
16 декабря 2024, 19:26

Фото: istock / AlexLinch

Дагестанский суд оценил моральный ущерб матери, которая 23 года воспитывала чужого сына, в один миллион рублей. Ошибка акушерки заставила Патимат Шамсутдинову* воспитать хоть и любимого, но не родного ребенка.
В это время настоящий сын женщины жил в нескольких километрах соседнем селе и называл других «мамой» и «папой». Как это произошло и как повлияло на жизнь двух семей — в материале «Радио 1».

Совсем не похож

Печальная правда вскрылась в 2021 году, но судебные приставы только сейчас смогли взыскать долг с медучреждения.

Осман* рос самостоятельным — в пятилетним возрасте сам ходил в детский садик. Однажды по пути домой ребенка решили подбросить до дома местные жители. Водитель задал вопрос, чей он, не узнавая лица. Отвечая, что он сын Заура Шамсутдинова*, мальчик услышал «Нееет, ты на них совсем не похож. Я Заура и его старших знаю».

Осознав, что он не похож ни на отца, ни на братьев, Осман отправился к матери «с разговором».

«Смотри, Осман, у меня до твоего рождения было три сына и только одна дочка. Ну, вот зачем мне еще одного сына воровать? Если бы я и украла, то дочку!» – с улыбкой на лице успокоила сына мать, невольно задумываясь о правдивости его слов.

«Шутила, что соседский»

Патимат рассказала, что при выписке из роддома у них принято устраивать застолье, которое может посетить любой.
«Мы, когда Османа принесли домой, тоже, конечно, устроили. А все на него смотрят и говорят, мол, не похож, да не похож. Я им в ответ, что не обязаны все дети в семье одинаковыми рождаться! А потом и вовсе шутила, что соседский», — всопминает мать в разговоре с «Комсомольской правдой».
Фото: istock / hallohuahua

Так и отшучивались родственники ребенка, пока он не стал подрастать. Осман стал чаще ездить в районный центр, где его путали с другим ребенком.

«Он уже давно не мальчик. Сейчас ему 26 лет. — Называли Саидом*. Это парень из соседнего села, он меня года на два старше. Люди говорили, что мы словно близнецы – одинаковые», — признается мать.
Саид проживал в горах с младшим братом, родившимся в один день с Османом Шамсутдиновым. Звали ребенка, на удивление, тоже Осман.

После обилия сплетен, женщина решила запирать парня дома и даже забрала паспорт.

«Я боялась даже встретить кого-то, кто может напомнить мне об этом. А в селе все знали, пальцем даже показывали. Я боялась, что потеряю своего Османа, которого растила, кормила, пеленала столько лет», — отмечает женщина.
Однако заставить мальчика-подростка сидеть в четырех стенах – задача непростая. И в следующий раз Осман вернулся с интересным рассказом.

«Говорит: "Мама, меня сегодня машина преследовала. Потом остановились, позвали сесть на заднее сиденье. Там мужчина за рулем был, а рядом парень – Осман. Мама, он так похож на нашего Рамазана* (старший сын Патимат), как две капли". Это был первый раз, когда я поняла, что все эти предположения – правда. Что их Осман – это мой родной сын. Я так плакала, так плакала…», — поделилась женщина.
В этот раз уже Осман успокаивал и обнимал ее, понимая, что мать — та, которая воспитала. Какое-то время семья не возвращалась к этим разговорам.

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Судьба свела

Позже Осман отправился сдавать ЕГЭ в районный центр — там судьба свела его со вторым Османом. Мать, поехавшая с сыном для поддержки, увидела парня и поняла — перед ней стоит родной ребенок. Во время экзамена Патимат подошла к матери Османа, которая категорически отвергла версию с подменой мальчиков в роддоме.

С того дня жизнь семьи покатилась кубарем: Патимат пыталась скрыть от супруга подмену, а он решил организовать собственное расследование. Заур обратился к сослуживцам, работающим в СК.

Мужчина также написал родному сыну письмо и даже получил ответ. Только его содержание осталось неизвестным для Патимат, поскольку мужчина уничтожил письмо.

«Узнав о том, что их родной сын воспитывается в другой семье, муж начал мучить родных своим странным поведением и отношением к сыну. Он стал замкнутым, сутками молчал, уходил из дома, вел какие-то записи и тут же их уничтожал. На этой почве у него начались галлюцинации», — указано в постановление суда.
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Сердце отца не выдержало

Позже мужчина попал в психоневрологическую клинику. Он позвонил Осману и заявил: «Если ты мне сын, то забери отсюда».

Парень выполнил просьбу, только их отношения никак не улучшались.

«Обидно было, конечно, где-то глубоко внутри, — по-мужски скупо делится чувствами Осман. — В детстве у нас хорошие отношения с отцом были. Но я понимал, что все это говорит и делает не он, это все болезнь», — заявил Осман.
Спустя месяц тело Заура было обнаружено под обрывом горы — сердце матери разрывалось на кусочки, а отцовское и вовсе не выдержало.

Фото: istock / znm

Поиск виновных

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая, что Патимат и Осман не являются кровными родственниками. Затем женщина решила, что нужно обращаться в суд. Выяснить виновника этого печального инцидента удалось не сразу — определить акушерку по документам не смогли, так как они куда-то исчезли.

По версии Патимат, детей подменили случайно. Она пояснила, что женщина, лежавшая с ней в одной палате, родила малыша на 20 минут раньше нее и бирки просто не успели повесить.

В 2021 году суд обязал больницу выплатить Патимат 1 миллион рублей. Осман также намерен обращаться с иском к больнице.

Семьи смогли примириться только спустя 2 года после суда — у Шамсутдиновых скончался старший сын. По страшному совпадению старший сын умер и во второй семье. С того времени Осман поддерживает отношения с биологическими родственниками.

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*имена изменены по просьбе героев материала
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На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов
16 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/dehooks

Режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что в морском порту был создан региональный штаб. В данный момент нефтяное пятно не достигло берега. Проводятся работы по ликвидации разлива мазута, чтобы не допустить попадание нефтепродукта на берег.

Также губернатор Республики Крым Сергей Аксёнов добавил, что ситуация с разливом мазута находится под контролем профильных федеральных министерств и служб. В настоящее время нефтяное пятно не достигло берегов Крыма, ведутся работы по ликвидации утечки. Также специалисты мониторят ситуацию, чтобы дать оценку последствиям для экологии.

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