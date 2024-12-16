В Адыгее случился крупный пожар в многоэтажном жилом доме, спасли двоих

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В Майкопе, столице Адыгеи, пожар охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Курганной. Сотрудники газодымозащитной службы спасли из горящей квартиры двух человек, а из здания были эвакуированы 42 жителя. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
На месте происшествия задействованы 14 пожарных и 3 единицы техники.
Ликвидация огня продолжается.
Ранее 16 декабря сообщалось, что произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес».
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«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в республиканской столице на улице Курганной. По прибытии наблюдалось открытое горение квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены из горящей квартиры два человека, эвакуировано 42 человека», — передают в пресс-службе.
На месте происшествия задействованы 14 пожарных и 3 единицы техники.
Ликвидация огня продолжается.
Ранее 16 декабря сообщалось, что произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес».
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Мария Моисеева