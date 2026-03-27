Зять до смерти забил тестя за попытку плеснуть ему в лицо горячий суп
В Приокском районе Нижнего Новгорода суд приговорил к шести годам колонии мужчину по делу о гибели своего тестя из-за супа. Подробности приводит Telegram-канал Ni Mash.
Установлено, что обвиняемый Алексей проживал вместе с ребёнком, женой и её отцом в одной квартире. Пожилой родственник регулярно употреблял спиртное и устраивал скандалы: однажды он гонялся за домочадцами с ножом.
В день происшествия мужчина вернулся с работы и пошёл укладывать сына спать, но услышал шум с кухни. Там тесть пытался куда-то унести кастрюлю с кипящим супом. Пенсионер предпринял попытку плеснуть горячей едой в лицо зятю, а затем нанёс ему несколько ударов посудой.
В ходе потасовки пожилой гражданин ударился головой, упал и перестал подавать признаки жизни. Суд признал Алексея виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии.
Читайте также: