В Тульской области неизвестные прострелили собаку насквозь из арбалета
В Тульской области неизвестные выстрелили в собаку из арбалета. Как сообщает Telegram-канал «Тула Жесть», стрела прошла навылет, но животное выжило.
В посёлке Товарковский Богородицкого района очевидцы заметили собаку со стрелой в боку. Животное выглядело активным, поэтому свидетели предположили, что внутренние органы не задело.
Молодые люди поймали пса и отвезли в ветеринарную клинику, где врачи извлекли инородный предмет. Вечером 26 марта спасители сообщили, что пострадавшая собака уже нашла новых хозяев.
В УМВД по Тульской области инцидент не комментировали. Однако позже жители Товарковского сообщили, что видели ещё одну дворнягу со стрелой в теле. Судя по всему, в посёлке завёлся живодер. Будет ли стрелок привлечён к ответственности за жестокое обращение с животными, неизвестно.
