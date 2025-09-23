Горящая фура перекрыла федеральную трассу в Новосибирской области
В Новосибирской области из-за аварии с возгоранием перекрыли федеральную трассу «Иртыш». Об этом информировала пресс-служба Сибуправтодора.
Движение автотранспорта на 1176-м км трассы перекрыто в обе стороны 23 сентября с 04:50 по московскому времени. Сотрудники спецслужб ликвидируют последствия аварии. Водителям легковых автомобилей предложили объездной путь по местной дорожной сети в населенном пункте Труновское.
В социальных сетях местные жители опубликовали видео с горящей фурой. Региональная Госавтоинспекция сообщила, что инспекторы выехали на место происшествия. По данным сервиса «Яндекс карты», пробка в районе ДТП составляет около 3 км.
Читайте также: