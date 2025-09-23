Горящая фура перекрыла федеральную трассу в Новосибирской области

23 сентября 2025, 06:43

Трассу «Иртыш» перекрыли из-за аварии в Новосибирской области

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

В Новосибирской области из-за аварии с возгоранием перекрыли федеральную трассу «Иртыш». Об этом информировала пресс-служба Сибуправтодора.