Стало известно, кто сидел за рулем разбившегося Ferrari за 30 миллионов
За рулем желтого Ferrari, влетевшего вчера в отбойник на Пермском тракте, сидел владелец автопарка премиальных авто Артем Шишкин. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
35-летний бизнесмен, возглавляющий ООО «ЗИВ», возвращался с друзьями с гонок KazanRing Canyon, где занял 11 место. На мокрой дороге он не совладал с управлением, и спорткар ценой свыше 30 млн рублей вынесло в ограждение. Сам гонщик, к счастью, не пострадал.
Отмечается, что коллекция автомобилей предпринимателя включает Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche Turbo и BMW 325. Почти на всех номерах есть число 27.
Напомним, авария произошла вчера в 18:20 на участке трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области.
