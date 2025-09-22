Стало известно, кто сидел за рулем разбившегося Ferrari за 30 миллионов

22 сентября 2025, 15:27

За рулем разбившегося на Пермском тракте Ferrari сидел бизнесмен из Екатеринбурга

Фото: iStock/Chalabala

За рулем желтого Ferrari, влетевшего вчера в отбойник на Пермском тракте, сидел владелец автопарка премиальных авто Артем Шишкин. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.