Достижения.рф

Стало известно, кто сидел за рулем разбившегося Ferrari за 30 миллионов

За рулем разбившегося на Пермском тракте Ferrari сидел бизнесмен из Екатеринбурга
Фото: iStock/Chalabala

За рулем желтого Ferrari, влетевшего вчера в отбойник на Пермском тракте, сидел владелец автопарка премиальных авто Артем Шишкин. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.



35-летний бизнесмен, возглавляющий ООО «ЗИВ», возвращался с друзьями с гонок KazanRing Canyon, где занял 11 место. На мокрой дороге он не совладал с управлением, и спорткар ценой свыше 30 млн рублей вынесло в ограждение. Сам гонщик, к счастью, не пострадал.

Отмечается, что коллекция автомобилей предпринимателя включает Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche Turbo и BMW 325. Почти на всех номерах есть число 27.

Напомним, авария произошла вчера в 18:20 на участке трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0