«Твоей головой будут футбол гонять»: Жена участника СВО рассказала об угрозах в его адрес

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Жена участника СВО, которой подожгли дом под Истрой 15 января, рассказала об угрозах в адрес семьи, в интервью для «360».
Напомним, в апреле 2023 года житель Подмосковья ушёл с работы и отправился на СВО в качестве добровольца. Однако, компания, в которой он работал до спецоперации, не планировала так просто отпускать его. Глава организации заявил, что у военного перед ним есть финансовые обязательства, которые необходимо погашать ежемесячно. После отказа в денежных выплатах в адрес семьи военного посыпались угрозы.
15 января, когда мужчина находился на службе, подожгли его дом под Истрой. Жена военного едва успела выбраться из горящего дома, выпрыгнув из окна второго этажа.
Супруга участника СВО поделилась, какие угрозы посыпались в адрес её мужа, когда он попытался урегулировать конфликт с преследователями мирным путём.
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15 января, когда мужчина находился на службе, подожгли его дом под Истрой. Жена военного едва успела выбраться из горящего дома, выпрыгнув из окна второго этажа.
«А они ответили: «Твоей головой будут футбол гонять (ВСУ)». Так и не приехали. Он 8 января уехал (обратно на СВО), а 15-го меня подожгли», - рассказала жена военного.
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Евгения Парфентьева