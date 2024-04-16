«Гоша адекватный»: Сбежавшего из частного дома крокодила ищут в Туле

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Крокодил по кличке Гоша сбежал через открытую калитку частного дома в Туле, его разыскивают, пишет Mash.
Длина Гоши — 78 сантиметров. Его хозяин уверен, что он не мог далеко уползти. Предполагаемое место нахождения рептилии — в районе улицы Дзержинского и Водного переулка.
По словам владельца Гоши, он не проявляет агрессии и не опасен для окружающих.
UPD: По уточнённым данным, информация о поиске сбежавшего крокодила — фейк. Об этом сообщает Тульская служба новостей.
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По словам владельца Гоши, он не проявляет агрессии и не опасен для окружающих.
«Гоша не агрессивный, адекватный. Небольшой — 78 см», — сказала хозяин рептилии.Он подчеркнул, что тем не менее Гошу лучше не трогать и собак на него не натравливать. Тому, кто поможет отыскать потерявшегося крокодила, обещают вознаграждение. Хозяин надеется, что Гошу найдут совсем скоро.
UPD: По уточнённым данным, информация о поиске сбежавшего крокодила — фейк. Об этом сообщает Тульская служба новостей.
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Алёна Самарева