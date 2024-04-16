Невиновную американку арестовали из-за перепутанных отпечатков пальцев

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Невиновную женщину арестовали в Штатах вместо беглянки, которую разыскивают с 1999 года, пишет ABC15.
Шесть федеральных агентов задержали 66-летнюю Пенни Маккарти в марте. По их данным, она не та, за кого себя выдает, а 70-летняя Кэрол Энн Розак. Ее 25 лет искали за нарушение условий досрочного освобождения.
После проверки выяснилось, что ее отпечатки пальцев совпадают с отпечатками Розак. В дело вмешался телеканал ABC15, который провёл собственное расследование и помог доказать суду, что она Маккарти.
Через два дня судья отменил предстоящее заседание и закрыл дело, которое было возбуждено против Маккарти. Служба маршалов США повторно проверила отпечатки пальцев и пришла к выводу, что они не совпадают.
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После проверки выяснилось, что ее отпечатки пальцев совпадают с отпечатками Розак. В дело вмешался телеканал ABC15, который провёл собственное расследование и помог доказать суду, что она Маккарти.
Через два дня судья отменил предстоящее заседание и закрыл дело, которое было возбуждено против Маккарти. Служба маршалов США повторно проверила отпечатки пальцев и пришла к выводу, что они не совпадают.
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Алёна Самарева