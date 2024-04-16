Женщина избила ребенка половником

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СК возбудил уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери.
По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь.
Металлическим предметом, которым женщина избила дочь, оказался половник.
Сообщается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Органы опеки забрали девочку у матери.
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«29 марта 2024 года подозреваемая, продолжая истязать свою 4-летнюю дочь, совершила насильственные действия в отношении последней путем неоднократного нанесения ударов металлическим предметом, причинив последней легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Металлическим предметом, которым женщина избила дочь, оказался половник.
Сообщается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Органы опеки забрали девочку у матери.
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Дарья Осипова