В столичном ресторане задержали этническую банду, вымогающую деньги у застройщика

Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и МО
Членов этнической преступной группировки задержали за вымогательство крупной суммы у главы одной из столичных строительных компаний, операцию провели сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области совместно полицией, сообщает пресс-служба главка ФСД по столичному региону.
Всё началось с того, что заместителю директора компании-застройщика поручили сопровождать один проект в Московском регионе. По окончании строительства он должен был получить премию в размере 25% от чистой прибыли за выполнение подряда. Однако сотрудник начал требовать свою премию ещё во время строительства, а когда получил отказ, стал саботировать работу, из-за чего был уволен.
После увольнения бывший замдиректора обратился за помощью к членам этнического преступного сообщества. Бандиты начали звонить гендиректору фирмы и, угрожая расправой, требовать «обещанные» 25% прибыли и ещё 30 млн рублей сверху — якобы за одобрение проекта надзорными органами.
Гендиректор обратился в полицию. Операцию по поимке вымогателей было решено провести в одном из ресторанов Москвы.
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После увольнения бывший замдиректора обратился за помощью к членам этнического преступного сообщества. Бандиты начали звонить гендиректору фирмы и, угрожая расправой, требовать «обещанные» 25% прибыли и ещё 30 млн рублей сверху — якобы за одобрение проекта надзорными органами.
Гендиректор обратился в полицию. Операцию по поимке вымогателей было решено провести в одном из ресторанов Москвы.
«Генеральный директор фирмы, действуя под контролем сотрудников ФСБ, передал вымогателям часть требуемых ими денег в размере 5 млн рублей, после чего злоумышленников задержали», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере». В настоящее время следствие работает над выявлением всех причастных к этому преступлению.
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Лев Каштанов