Гоша Куценко прокомментировал обнаружение трупа женщины в своём авто – видео

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Актёр Гоша Куценко прокомментировал инцидент с обнаруженным в его автомобиле трупом женщины. Видеообращение артиста приводит Telegram-канал «112».
В настоящее время Куценко находится в Ставрополе, где работает над новым проектом.
Актёр принёс соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, что в понедельник в припаркованном и закрытом брезентом ретро-автомобилей «Запорожец», принадлежащем Куценко, обнаружили тело неизвестной женщины с колото-резанными ранами. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин, который убил женщину во время конфликта.
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Актёр принёс соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, что в понедельник в припаркованном и закрытом брезентом ретро-автомобилей «Запорожец», принадлежащем Куценко, обнаружили тело неизвестной женщины с колото-резанными ранами. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин, который убил женщину во время конфликта.
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Анастасия Чинкова