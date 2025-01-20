Жена отказала в сексе и он пошел насиловать: как образцовый милиционер из Калуги стал маньяком

Фото: iStock/ Alex Kochev
В Калуге в 80-е годы прокатилась серия нападений на молодых женщин. Преступник душил и насиловал своих жертв и всегда успевал скрыться до приезда милиции. Маньяком оказался старший лейтенант милиции Игорь Зиомбак.
Никто из знакомых и коллег этого человека не ожидал такого поворота событий, и только молодая следователь смогла раскрыть его обман. Подробности дела о «Чикатило» в погонах читайте в материале «Радио 1».
Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов
Игорь Зиомбак, как и многие неуловимые маньяки, имел безупречную репутацию. Милиционер, обладавший притягательной внешностью, примерный семьянин и выдающийся сотрудник отдела — он был воплощением идеала. В его личном деле насчитывалось 82 благодарности за безупречную службу, а за спасение жизни человека в ДТП он был удостоен медали «За отвагу».
Его семейная жизнь также была примером для подражания: он был женат, воспитывал дочь, заботливая бабушка присматривала за внучкой. Однако существовала одна деталь: семья из четырёх человек жила в тесной восьмиметровой комнате коммунальной квартиры, и глава семьи не мог уединиться с женой. В очередной раз столкнувшись с навязчивыми просьбами мужа отдать «супружеский долг», жена велела ему отстать от нее и пойти поискать другую. Разгоряченный мужчина так и сделал в тот же вечер.
Игорь Зиомбак, охваченный страстным порывом, упустил из виду одну важную вещь: ему нужно было получить согласие девушки, которая ему приглянулась. Первой жертвой стала 20-летняя студентка педагогического института Ольга Коростылева, которая вскоре должна была выйти замуж. Девушка заявила в милицию об изнасиловании, но следователем по делу оказался тот самый маньяк Зиомбак. В ходе составления заявления о правонарушении он начал издеваться над девушкой, утверждая, что она сама спровоцировала сексуальное насилие, поскольку носит слишком откровенные наряды. После этого юная Ольга не смогла справиться со случившимся и покончила жизнь самоубийством.
Окрылённый ощущением вседозволенности, Зиомбак решил, что ему и во второй раз будет сопутствовать удача. И действительно, ему везло неоднократно. Он изнасиловал пятьдесят девушек. Однако не все его жертвы были такими покорными, некоторые оказывали отчаянное сопротивление, приводя его в гнев. И тогда он их придушивал. Две девушки были им задушены насмерть. На суде маньяк позже скажет, что не хотел убивать, просто по неосторожности не рассчитал силы, им не повезло, такое иногда случается...
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Маньяк в погонах никогда не оставлял следов, он хорошо знал, как ведется следствие, и был очень аккуратным. Сотрудники милиции пытались ловить маньяка на живца, но и это не дало результатов по понятным причинам. Лариса Гриценко, ведущая расследование, в какой-то момент осознала, что все случаи изнасилования происходят в районе, где находится Ленинский РОВД и где работают она и Игорь Зиомбак. Тогда преступник решил пустить следствие по ложному следу и подкинул удостоверение члена обкома партии Виталия Чупрунова на место преступления.
Само собой, партийного работника Виталия Чупрунова арестовали и стали допрашивать. Чупрунов рассказал, что удостоверение им было утеряно в день, когда тот выпивал с Игорем Зиомбаком. В памяти у следователя всплыли показания жертв насильника. Одна из пострадавших девушек рассказала, что во время сопротивления нападавшему она нащупала портупею или что-то подобное. Другая девушка сообщила, что незадолго до нападения она заметила вдалеке человека в форме сотрудника правоохранительных органов. Ларисе Гриценко было страшно от своих догадок, но факты указывали на доблестного милиционера Игоря Зиомбака.
В ходе обсуждения дела о серии изнасилований она вдруг встретилась взглядом с Зиомбаком и задала ему вопрос.
Игорь на секунду растерялся и покраснел, но быстро взял себя в руки и выразил недовольство необоснованными обвинениями в свой адрес. После изучения всех фактов уже с руководством РОВД было принято решение об аресте коллеги по службе. Когда группа быстрого реагирования прибыла к нему по месту жительства, старший лейтенант уже собрал свои вещи и был готов к аресту.
В ходе допроса Зиомбак сознался в совершении 50 нападений, но подтвердить удалось только 14 из них. Многие жертвы не стали обращаться в правоохранительные органы из-за чувства стыда. В результате судебного разбирательства, которое отличалось исключительной снисходительностью к преступнику, Зиомбак был приговорён к восьми годам тюремного заключения. Дальнейшая судьба маньяка неизвестна.
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Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов
Игорь Зиомбак, как и многие неуловимые маньяки, имел безупречную репутацию. Милиционер, обладавший притягательной внешностью, примерный семьянин и выдающийся сотрудник отдела — он был воплощением идеала. В его личном деле насчитывалось 82 благодарности за безупречную службу, а за спасение жизни человека в ДТП он был удостоен медали «За отвагу».
Его семейная жизнь также была примером для подражания: он был женат, воспитывал дочь, заботливая бабушка присматривала за внучкой. Однако существовала одна деталь: семья из четырёх человек жила в тесной восьмиметровой комнате коммунальной квартиры, и глава семьи не мог уединиться с женой. В очередной раз столкнувшись с навязчивыми просьбами мужа отдать «супружеский долг», жена велела ему отстать от нее и пойти поискать другую. Разгоряченный мужчина так и сделал в тот же вечер.
Изнасиловал 50 женщин, 2 убил по случайности
Игорь Зиомбак, охваченный страстным порывом, упустил из виду одну важную вещь: ему нужно было получить согласие девушки, которая ему приглянулась. Первой жертвой стала 20-летняя студентка педагогического института Ольга Коростылева, которая вскоре должна была выйти замуж. Девушка заявила в милицию об изнасиловании, но следователем по делу оказался тот самый маньяк Зиомбак. В ходе составления заявления о правонарушении он начал издеваться над девушкой, утверждая, что она сама спровоцировала сексуальное насилие, поскольку носит слишком откровенные наряды. После этого юная Ольга не смогла справиться со случившимся и покончила жизнь самоубийством.
Окрылённый ощущением вседозволенности, Зиомбак решил, что ему и во второй раз будет сопутствовать удача. И действительно, ему везло неоднократно. Он изнасиловал пятьдесят девушек. Однако не все его жертвы были такими покорными, некоторые оказывали отчаянное сопротивление, приводя его в гнев. И тогда он их придушивал. Две девушки были им задушены насмерть. На суде маньяк позже скажет, что не хотел убивать, просто по неосторожности не рассчитал силы, им не повезло, такое иногда случается...
Молодая женщина следователь
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Маньяк в погонах никогда не оставлял следов, он хорошо знал, как ведется следствие, и был очень аккуратным. Сотрудники милиции пытались ловить маньяка на живца, но и это не дало результатов по понятным причинам. Лариса Гриценко, ведущая расследование, в какой-то момент осознала, что все случаи изнасилования происходят в районе, где находится Ленинский РОВД и где работают она и Игорь Зиомбак. Тогда преступник решил пустить следствие по ложному следу и подкинул удостоверение члена обкома партии Виталия Чупрунова на место преступления.
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Маньяк был готов к аресту
Само собой, партийного работника Виталия Чупрунова арестовали и стали допрашивать. Чупрунов рассказал, что удостоверение им было утеряно в день, когда тот выпивал с Игорем Зиомбаком. В памяти у следователя всплыли показания жертв насильника. Одна из пострадавших девушек рассказала, что во время сопротивления нападавшему она нащупала портупею или что-то подобное. Другая девушка сообщила, что незадолго до нападения она заметила вдалеке человека в форме сотрудника правоохранительных органов. Ларисе Гриценко было страшно от своих догадок, но факты указывали на доблестного милиционера Игоря Зиомбака.
В ходе обсуждения дела о серии изнасилований она вдруг встретилась взглядом с Зиомбаком и задала ему вопрос.
«Игорь, а ведь это твоя работа?» — неоднозначно спросила Гриценко.
Игорь на секунду растерялся и покраснел, но быстро взял себя в руки и выразил недовольство необоснованными обвинениями в свой адрес. После изучения всех фактов уже с руководством РОВД было принято решение об аресте коллеги по службе. Когда группа быстрого реагирования прибыла к нему по месту жительства, старший лейтенант уже собрал свои вещи и был готов к аресту.
Приговор
В ходе допроса Зиомбак сознался в совершении 50 нападений, но подтвердить удалось только 14 из них. Многие жертвы не стали обращаться в правоохранительные органы из-за чувства стыда. В результате судебного разбирательства, которое отличалось исключительной снисходительностью к преступнику, Зиомбак был приговорён к восьми годам тюремного заключения. Дальнейшая судьба маньяка неизвестна.
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