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Жена отказала в сексе и он пошел насиловать: как образцовый милиционер из Калуги стал маньяком

Фото: iStock/ Alex Kochev

Фото: iStock/ Alex Kochev

В Калуге в 80-е годы прокатилась серия нападений на молодых женщин. Преступник душил и насиловал своих жертв и всегда успевал скрыться до приезда милиции. Маньяком оказался старший лейтенант милиции Игорь Зиомбак.
Никто из знакомых и коллег этого человека не ожидал такого поворота событий, и только молодая следователь смогла раскрыть его обман. Подробности дела о «Чикатило» в погонах читайте в материале «Радио 1».

Образцовый полицейский




Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов

Игорь Зиомбак, как и многие неуловимые маньяки, имел безупречную репутацию. Милиционер, обладавший притягательной внешностью, примерный семьянин и выдающийся сотрудник отдела — он был воплощением идеала. В его личном деле насчитывалось 82 благодарности за безупречную службу, а за спасение жизни человека в ДТП он был удостоен медали «За отвагу».

Его семейная жизнь также была примером для подражания: он был женат, воспитывал дочь, заботливая бабушка присматривала за внучкой. Однако существовала одна деталь: семья из четырёх человек жила в тесной восьмиметровой комнате коммунальной квартиры, и глава семьи не мог уединиться с женой. В очередной раз столкнувшись с навязчивыми просьбами мужа отдать «супружеский долг», жена велела ему отстать от нее и пойти поискать другую. Разгоряченный мужчина так и сделал в тот же вечер.

Изнасиловал 50 женщин, 2 убил по случайности


Игорь Зиомбак, охваченный страстным порывом, упустил из виду одну важную вещь: ему нужно было получить согласие девушки, которая ему приглянулась. Первой жертвой стала 20-летняя студентка педагогического института Ольга Коростылева, которая вскоре должна была выйти замуж. Девушка заявила в милицию об изнасиловании, но следователем по делу оказался тот самый маньяк Зиомбак. В ходе составления заявления о правонарушении он начал издеваться над девушкой, утверждая, что она сама спровоцировала сексуальное насилие, поскольку носит слишком откровенные наряды. После этого юная Ольга не смогла справиться со случившимся и покончила жизнь самоубийством.

Окрылённый ощущением вседозволенности, Зиомбак решил, что ему и во второй раз будет сопутствовать удача. И действительно, ему везло неоднократно. Он изнасиловал пятьдесят девушек. Однако не все его жертвы были такими покорными, некоторые оказывали отчаянное сопротивление, приводя его в гнев. И тогда он их придушивал. Две девушки были им задушены насмерть. На суде маньяк позже скажет, что не хотел убивать, просто по неосторожности не рассчитал силы, им не повезло, такое иногда случается...

Молодая женщина следователь


Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Маньяк в погонах никогда не оставлял следов, он хорошо знал, как ведется следствие, и был очень аккуратным. Сотрудники милиции пытались ловить маньяка на живца, но и это не дало результатов по понятным причинам. Лариса Гриценко, ведущая расследование, в какой-то момент осознала, что все случаи изнасилования происходят в районе, где находится Ленинский РОВД и где работают она и Игорь Зиомбак. Тогда преступник решил пустить следствие по ложному следу и подкинул удостоверение члена обкома партии Виталия Чупрунова на место преступления.

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Маньяк был готов к аресту


Само собой, партийного работника Виталия Чупрунова арестовали и стали допрашивать. Чупрунов рассказал, что удостоверение им было утеряно в день, когда тот выпивал с Игорем Зиомбаком. В памяти у следователя всплыли показания жертв насильника. Одна из пострадавших девушек рассказала, что во время сопротивления нападавшему она нащупала портупею или что-то подобное. Другая девушка сообщила, что незадолго до нападения она заметила вдалеке человека в форме сотрудника правоохранительных органов. Ларисе Гриценко было страшно от своих догадок, но факты указывали на доблестного милиционера Игоря Зиомбака.

В ходе обсуждения дела о серии изнасилований она вдруг встретилась взглядом с Зиомбаком и задала ему вопрос.

«Игорь, а ведь это твоя работа?» — неоднозначно спросила Гриценко.

Игорь на секунду растерялся и покраснел, но быстро взял себя в руки и выразил недовольство необоснованными обвинениями в свой адрес. После изучения всех фактов уже с руководством РОВД было принято решение об аресте коллеги по службе. Когда группа быстрого реагирования прибыла к нему по месту жительства, старший лейтенант уже собрал свои вещи и был готов к аресту.

Приговор


В ходе допроса Зиомбак сознался в совершении 50 нападений, но подтвердить удалось только 14 из них. Многие жертвы не стали обращаться в правоохранительные органы из-за чувства стыда. В результате судебного разбирательства, которое отличалось исключительной снисходительностью к преступнику, Зиомбак был приговорён к восьми годам тюремного заключения. Дальнейшая судьба маньяка неизвестна.

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В Серпухове продавщицу обвинили в продаже петарды подростку
20 января 2025, 12:10

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

37-летней жительнице Подмосковья предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это повлекло травмирование 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Обвиняемая работает продавцом в магазине в Серпухове. Как установило следствие, в январе она продала подростку пиротехническое изделие. Тем самым женщина нарушила Правила противопожарного режима, которые запрещают реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16 лет», – говорится в сообщении.
После этого потерпевший случайно поджёг петарду у себя дома и бросил её в сторону. Однако фитиль потух, и взрыва не последовало. Ребёнок снова взял петарду в руки. В какой-то момент произошёл хлопок, и мальчик получил различные травмы.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и магазин, провели обыск по месту жительства и регистрации обвиняемой. Назначены медицинская и взрывотехническая судебные экспертизы.

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#серпухов
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В Москве обнаружили два пистолета и патроны в посылке
В сортировочном центре «Давыдково» обнаружили два пистолета и патроны
20 января 2025, 11:39

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В посылке в сортировочном центре «Давыдково» обнаружили два пистолета и патроны. О происшествии в Новой Москве рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.
Отмечается, что в логистическом почтовом центре обнаружили посылку, отправленную неустановленным лицом. В ней содержались пистолет, револьвер и патроны к ним. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. В настоящее время они выясняют, боевое или охолощенное оружие пытались доставить в посылке.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее, 16 января, сообщалось, что полицейские изъяли в квартире 45-летнего москвича арсенал огнестрельного оружия и 200 патронов.

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Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей
20 января 2025, 09:22

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Свыше 20 миллионов рублей забрали телефонные мошенники у 79-летнего жителя Подольска, полицейским удалось задержать работающего на преступников курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На мобильный пенсионеру поступил звонок от женщины, которая преставилась сотрудницей банка. Женщина сказала, что от имени пенсионера поступила заявка на кредит. Мужчина ответил, что таких заявок не отправлял и попросил аннулировать этот запрос. На следующий день пенсионеру позвонили якобы от службы безопасности банка и ФСБ и убедили его в том, что среди сотрудников банка есть мошенники, которые пытаются его обокрасть. И предложили принять участие в операции по их поимке», — говорится в сообщении.
Пенсионер согласился с предложением лжесиловиков. Для этого, согласно их инструкции, он должен был забрать свои сбережения в размере более 20 млн рублей из банковской ячейки, чтобы аферисты не подменили купюры на фальшивые, и передать все эти деньги «доверенному лицу». Так он и сделал: в одном их кафе встретился с курьером мошенников, и когда тот назвал ему кодовое слово, отдал наличный и ключ от банковской ячейки, а взамен подучил ключ от якобы другой банковской ячейки.

Спустя несколько часов пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Полицейские сумели вычислить курьера и задержать его в аэропорту Шереметьево. Курьером оказался 32-летний житель Перми. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Он должен был забирать деньги по указанным работодателем адресам, класть их в тайник и отправлять нанимателям его координаты.

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#полиция
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#мвд московской области
#мошенничество
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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска введены ограничения полетов из-за атак БПЛА
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
20 января 2025, 08:20

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в аэропорту в Казани ввели около 05:50 20 января, в 06:45 временно приостановили прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Нижнекамска.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В 07: 45 ограничения коснулись и аэропорта в Ижевске.

Он отметил, что предпринимаются меры обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территориями РФ сбит 31 украинский беспилотник.

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Mash: в Казани взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия
20 января 2025, 05:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 20 января в Авиастроительном районе Казани были слышны взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия города. Об этом сообщает Mash.
«Беспилотники попытались атаковать казанские предприятия — в Авиастроительном районе города очевидцы слышали взрывы», — пишут в telegram-канале.




Это не первая атака беспилотников на российские регионы этой ночью. Также известно о взрывах в Рязанской области и введении опасности атаки БПЛА в Курской области.

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За смерть бизнесмена армянский производитель минералки может лишиться 1,5 млрд
20 января 2025, 04:43

Фото: iStock/Aneduard

Семья умершего бизнесмена Олега Гусова подала иск на армянского производителя минералки «Джермук» на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«... к армянскому ЗАО «Джермук Групп», выпускающему популярную в России минеральную воду «Джермук», его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 миллиарда руб», — говорится в сообщении издания.

Причиной для иска стало отравление бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова. Как оказалось, предприниматель выпил минеральную воду «Джермук», после чего скончался от ожогов. В бутылке из под напитка нашли уксусную кислоту.

Иск был подан со стороны вдовы и дочерей бизнесмена. Виновником трагедии компанию считают не только родные, но и следственные органы. При этом правоохранители столкнулись с трудностями в сотрудничестве с армянской стороной.

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В США задержана учительница, родившая от своего 13-летнего ученика
20 января 2025, 02:24

Фото: iStock/zoka74

В США задержали учительницу, которая родила от своего 13-летнего ученика. Об этом пишет WPVI-TV.
Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси. По информации издания, задержанной оказалась 34-летняя Лора Карон. Как пишет «Лента. Ру», женщина находилась в сексуальных отношениях с учеником в период с 2016-го по 2020 год. Как оказалось, учительница была настолько близка с семьей ребенка, что он, его брат и младшая сестра даже оставались у нее дома на несколько дней.

В этот период мальчик спал в одной кровати с женщиной. Расследование по факту насилия стартовало после поста отца детей, который приложил в нем фотографию ребенка Карон, очень похожего на него и его сына. Как оказалось, мальчик являлся отцом ребенка. Расследование по факту инцидента продолжается. Учительница помещена под стражу.

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Бородин: избитые в Туве солдаты возмутились из-за отправки на фронт с ранениями
20 января 2025, 01:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Как рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, солдат в Туве избили после их возмущения из-за отправки на Украину с недолеченными ранениями. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По информации Бородина, инцидент произошел в городе Кызыл. Избиением солдат занимался сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». Военный бил дубинкой и применял электрошокер к бойцам, которые не полностью выздоровели после ранений. Те возмутились их отправкой на фронт, после чего тот применил насилие к пострадавшим.

Как отметил Бородин, один из избитых получил серьезную травму позвоночника и находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента началась проверка и в часть приехали сотрудники ФСБ.

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В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину
19 января 2025, 23:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В республике Тува правительство организовало проверку из-за жестокого избиения контрактников перед их отправкой в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.

Поводом для проверки стали видео, на которых избивают военных и применяют против них электрошокеры. По словам спецпредставителя главы Республики Тува по вопросам СВО Тимура Куулара, из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности может быть расформирован целый батальон. Информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.

К тому же правительство республики контролирует ситуацию с избиением одного из срочников во Владимирской области. Об этом заявила мать солдата в видеообращении. По факту начала расследования будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

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