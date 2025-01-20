В автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины

20 января в автомобиле Гоши Куценко было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Сам актер пока не комментирует происходящее и не выходит на связь. Известно, что машина с трупом внутри была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подробности – в материале «Радио 1».