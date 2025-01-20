В автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины

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В автомобиле российского актёра Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что тело с колото-резанными ранами обнаружили в накрытом брезентом автомобиле «Запорожец», припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что машина принадлежит звезде российского кинематографа Гоше Куценко.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин. Он признался, что убитая была его знакомой, с которой у него вспыхнул конфликт на фоне употребления алкоголя. Он дважды ударил её ножом, после чего спрятал труп в припаркованную машину.
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Анастасия Чинкова