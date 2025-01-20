Множество ножевых и контрацептивы: в авто Гоши Куценко найден труп женщины, что известно, кто задержан, связь с актером

Гоша Куценко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
20 января в автомобиле Гоши Куценко было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Сам актер пока не комментирует происходящее и не выходит на связь. Известно, что машина с трупом внутри была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подробности – в материале «Радио 1».
В машине Гоши Куценко нашли труп женщины: подробности
Труп с колото-резаными ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте — женщина находилась в «Запорожце», накрытом брезентом. Машина принадлежит известному актеру Гоше Куценко.
Что известно о подозреваемом
Подозреваемый в убийстве — 30-летний Альберт Абдуллин — уже задержан, он признался в преступлении. По словам парня, на фоне употребления алкоголя у него возник конфликт с женщиной. Он несколько раз ударил её ножом, а затем спрятал тело в припаркованный «Запорожец». Ранее мужчина был судим.
Кадры с места обнаружения тела в машине Куценко
Прокуратура Москвы предоставила информацию о происшествии и опубликовала кадры с места преступления.
Автомобиль Куценко с телом женщины внутри (Фото: прокуратура г. Москвы)
«В припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте найдено тело женщины с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что телесные повреждения были нанесены мужчиной 1994 года рождения после совместного распития спиртных напитков», — сообщили правоохранители.
Эксперты установили, что женщина была убита несколько часов назад. Внутри автомобиля также найдены средства контрацепции. Следственный комитет проводит расследование и пытается установить личность жертвы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.
Читайте также:
«Я умираю»: 5-летний мальчик скончался в кресле стоматолога в Турции. Кто ответит за гибель малолетнего россиянина?
Жена отказала в сексе и он пошел насиловать: как образцовый милиционер из Калуги стал маньяком
В Серпухове продавщицу обвинили в продаже петарды подростку
Анастасия Хохлова