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Множество ножевых и контрацептивы: в авто Гоши Куценко найден труп женщины, что известно, кто задержан, связь с актером

Гоша Куценко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Гоша Куценко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

20 января в автомобиле Гоши Куценко было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Сам актер пока не комментирует происходящее и не выходит на связь. Известно, что машина с трупом внутри была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подробности – в материале «Радио 1».


В машине Гоши Куценко нашли труп женщины: подробности


Труп с колото-резаными ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте — женщина находилась в «Запорожце», накрытом брезентом. Машина принадлежит известному актеру Гоше Куценко.

Что известно о подозреваемом


Подозреваемый в убийстве — 30-летний Альберт Абдуллин — уже задержан, он признался в преступлении. По словам парня, на фоне употребления алкоголя у него возник конфликт с женщиной. Он несколько раз ударил её ножом, а затем спрятал тело в припаркованный «Запорожец». Ранее мужчина был судим.


Кадры с места обнаружения тела в машине Куценко


Прокуратура Москвы предоставила информацию о происшествии и опубликовала кадры с места преступления.

Автомобиль Куценко с телом женщины внутри (Фото: прокуратура г. Москвы)

«В припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте найдено тело женщины с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что телесные повреждения были нанесены мужчиной 1994 года рождения после совместного распития спиртных напитков», — сообщили правоохранители.

Эксперты установили, что женщина была убита несколько часов назад. Внутри автомобиля также найдены средства контрацепции. Следственный комитет проводит расследование и пытается установить личность жертвы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

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#машина
«Я умираю»: 5-летний мальчик скончался в кресле стоматолога в Турции. Кто ответит за гибель малолетнего россиянина?
20 января 2025, 13:17

Фото: iStock/anatoliy_gleb

В ноябре 2023 года в Турции умер пятилетний Дениз. Мальчик мог бы сейчас жить, если бы не халатность врачей-стоматологов. Уже год Елена Сонмез, мама Дениза, добивается справедливости.
Почему обычный приём у дантиста обернулся трагедией? К чему привело расследование дела? Подробнее — в материале «Радио 1».


Мама, я умираю



Как-то раз Дениз пожаловался родителям на больной зуб, и они тут же записались в частную стоматологическую клинику в Бурсе.

Год назад мальчик уже проходил лечение в этом месте, поэтому родители ни о чём не беспокоились.

Как и в прошлый раз, Дениса ввели в медикаментозный сон. Закончив лечение, врачи оставили ребёнка в кабинете, чтобы он отошёл от наркоза.
«<…> Мы с медсестрой ждали, пока Дениз очнётся. Процесс длился час. Сын встал в оцепенении. Он начал дрожать. Я сказал медсестре: «Позовите врача». Но врач ответил, что ребёнок отходит от анестезии. Потом мой сын сказал маме: «Я умираю, сними с меня одежду». Никто к нам не подошёл и не помог», — цитирует слова отца мальчика Айдена Сонмеза «Пятый канал».
В итоге медики отправили Дениза, выписав какие-то лекарства.

Дома ему стало ещё хуже, и обеспокоенные родители тут же отвезли его в больницу. Мальчика сразу направили в реанимацию, где за его жизнь боролись три дня. Дениз умер от полиорганной недостаточности.


Предупредить других родителей



Елена и Айден целый год боролись за то, чтобы другие родители не столкнулись с такой ужасной ситуацией. Они смогли добиться гласности: о произошедшей трагедии писали все ведущие турецкие СМИ.
«Нашего ребёнка уже никто не вернет. Но могут погибнуть другие дети. Я хочу, чтоб все филиалы сети этой клиники закрылись. Мы дойдём до президента Турции. Применение общего наркоза должно регулироваться на государственном уровне», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru Елена.

Фото: iStock/BONDART


Справедливость восторжествовала?



Выяснилось, что трагедии можно было избежать. В Стамбуле обнародовали результаты расследования.

Официально проведённая в Турции экспертиза установила, что в гибели ребёнка виноваты врачи. Специалисты доказали, что два врача-стоматолога и врач-анестезиолог не имели право лечить маленького ребёнка под наркозом. Также они накладывали швы Денизу, что без письменного согласия родителей делать было нельзя.

Разбирательство продолжается, врачи предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти пациенту. Им грозит от одного до пяти лет заключения, кроме того, они могут лишиться права заниматься врачебной деятельностью

При этом сама клиника до сих пор работает. Её представители даже не принести официальные извинения семье Сонмез.



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В автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины
20 января 2025, 13:13

Фото: iStock/aradaphotography

В автомобиле российского актёра Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что тело с колото-резанными ранами обнаружили в накрытом брезентом автомобиле «Запорожец», припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Выяснилось, что машина принадлежит звезде российского кинематографа Гоше Куценко.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин. Он признался, что убитая была его знакомой, с которой у него вспыхнул конфликт на фоне употребления алкоголя. Он дважды ударил её ножом, после чего спрятал труп в припаркованную машину.

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Жена отказала в сексе и он пошел насиловать: как образцовый милиционер из Калуги стал маньяком
20 января 2025, 12:31

Фото: iStock/ Alex Kochev

В Калуге в 80-е годы прокатилась серия нападений на молодых женщин. Преступник душил и насиловал своих жертв и всегда успевал скрыться до приезда милиции. Маньяком оказался старший лейтенант милиции Игорь Зиомбак.
Никто из знакомых и коллег этого человека не ожидал такого поворота событий, и только молодая следователь смогла раскрыть его обман. Подробности дела о «Чикатило» в погонах читайте в материале «Радио 1».

Образцовый полицейский


Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов

Игорь Зиомбак, как и многие неуловимые маньяки, имел безупречную репутацию. Милиционер, обладавший притягательной внешностью, примерный семьянин и выдающийся сотрудник отдела — он был воплощением идеала. В его личном деле насчитывалось 82 благодарности за безупречную службу, а за спасение жизни человека в ДТП он был удостоен медали «За отвагу».

Его семейная жизнь также была примером для подражания: он был женат, воспитывал дочь, заботливая бабушка присматривала за внучкой. Однако существовала одна деталь: семья из четырёх человек жила в тесной восьмиметровой комнате коммунальной квартиры, и глава семьи не мог уединиться с женой. В очередной раз столкнувшись с навязчивыми просьбами мужа отдать «супружеский долг», жена велела ему отстать от нее и пойти поискать другую. Разгоряченный мужчина так и сделал в тот же вечер.

Изнасиловал 50 женщин, 2 убил по случайности


Игорь Зиомбак, охваченный страстным порывом, упустил из виду одну важную вещь: ему нужно было получить согласие девушки, которая ему приглянулась. Первой жертвой стала 20-летняя студентка педагогического института Ольга Коростылева, которая вскоре должна была выйти замуж. Девушка заявила в милицию об изнасиловании, но следователем по делу оказался тот самый маньяк Зиомбак. В ходе составления заявления о правонарушении он начал издеваться над девушкой, утверждая, что она сама спровоцировала сексуальное насилие, поскольку носит слишком откровенные наряды. После этого юная Ольга не смогла справиться со случившимся и покончила жизнь самоубийством.

Окрылённый ощущением вседозволенности, Зиомбак решил, что ему и во второй раз будет сопутствовать удача. И действительно, ему везло неоднократно. Он изнасиловал пятьдесят девушек. Однако не все его жертвы были такими покорными, некоторые оказывали отчаянное сопротивление, приводя его в гнев. И тогда он их придушивал. Две девушки были им задушены насмерть. На суде маньяк позже скажет, что не хотел убивать, просто по неосторожности не рассчитал силы, им не повезло, такое иногда случается...

Молодая женщина следователь


Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Маньяк в погонах никогда не оставлял следов, он хорошо знал, как ведется следствие, и был очень аккуратным. Сотрудники милиции пытались ловить маньяка на живца, но и это не дало результатов по понятным причинам. Лариса Гриценко, ведущая расследование, в какой-то момент осознала, что все случаи изнасилования происходят в районе, где находится Ленинский РОВД и где работают она и Игорь Зиомбак. Тогда преступник решил пустить следствие по ложному следу и подкинул удостоверение члена обкома партии Виталия Чупрунова на место преступления.

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Маньяк был готов к аресту


Само собой, партийного работника Виталия Чупрунова арестовали и стали допрашивать. Чупрунов рассказал, что удостоверение им было утеряно в день, когда тот выпивал с Игорем Зиомбаком. В памяти у следователя всплыли показания жертв насильника. Одна из пострадавших девушек рассказала, что во время сопротивления нападавшему она нащупала портупею или что-то подобное. Другая девушка сообщила, что незадолго до нападения она заметила вдалеке человека в форме сотрудника правоохранительных органов. Ларисе Гриценко было страшно от своих догадок, но факты указывали на доблестного милиционера Игоря Зиомбака.

В ходе обсуждения дела о серии изнасилований она вдруг встретилась взглядом с Зиомбаком и задала ему вопрос.

«Игорь, а ведь это твоя работа?» — неоднозначно спросила Гриценко.

Игорь на секунду растерялся и покраснел, но быстро взял себя в руки и выразил недовольство необоснованными обвинениями в свой адрес. После изучения всех фактов уже с руководством РОВД было принято решение об аресте коллеги по службе. Когда группа быстрого реагирования прибыла к нему по месту жительства, старший лейтенант уже собрал свои вещи и был готов к аресту.

Приговор


В ходе допроса Зиомбак сознался в совершении 50 нападений, но подтвердить удалось только 14 из них. Многие жертвы не стали обращаться в правоохранительные органы из-за чувства стыда. В результате судебного разбирательства, которое отличалось исключительной снисходительностью к преступнику, Зиомбак был приговорён к восьми годам тюремного заключения. Дальнейшая судьба маньяка неизвестна.

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В Серпухове продавщицу обвинили в продаже петарды подростку
20 января 2025, 12:10

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

37-летней жительнице Подмосковья предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это повлекло травмирование 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Обвиняемая работает продавцом в магазине в Серпухове. Как установило следствие, в январе она продала подростку пиротехническое изделие. Тем самым женщина нарушила Правила противопожарного режима, которые запрещают реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16 лет», – говорится в сообщении.
После этого потерпевший случайно поджёг петарду у себя дома и бросил её в сторону. Однако фитиль потух, и взрыва не последовало. Ребёнок снова взял петарду в руки. В какой-то момент произошёл хлопок, и мальчик получил различные травмы.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и магазин, провели обыск по месту жительства и регистрации обвиняемой. Назначены медицинская и взрывотехническая судебные экспертизы.

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#серпухов
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В Москве обнаружили два пистолета и патроны в посылке
В сортировочном центре «Давыдково» обнаружили два пистолета и патроны
20 января 2025, 11:39

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В посылке в сортировочном центре «Давыдково» обнаружили два пистолета и патроны. О происшествии в Новой Москве рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.
Отмечается, что в логистическом почтовом центре обнаружили посылку, отправленную неустановленным лицом. В ней содержались пистолет, револьвер и патроны к ним. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. В настоящее время они выясняют, боевое или охолощенное оружие пытались доставить в посылке.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее, 16 января, сообщалось, что полицейские изъяли в квартире 45-летнего москвича арсенал огнестрельного оружия и 200 патронов.

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Мошенники выманили у пенсионера из Подмосковья более 20 млн рублей
20 января 2025, 09:22

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Свыше 20 миллионов рублей забрали телефонные мошенники у 79-летнего жителя Подольска, полицейским удалось задержать работающего на преступников курьера, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На мобильный пенсионеру поступил звонок от женщины, которая преставилась сотрудницей банка. Женщина сказала, что от имени пенсионера поступила заявка на кредит. Мужчина ответил, что таких заявок не отправлял и попросил аннулировать этот запрос. На следующий день пенсионеру позвонили якобы от службы безопасности банка и ФСБ и убедили его в том, что среди сотрудников банка есть мошенники, которые пытаются его обокрасть. И предложили принять участие в операции по их поимке», — говорится в сообщении.
Пенсионер согласился с предложением лжесиловиков. Для этого, согласно их инструкции, он должен был забрать свои сбережения в размере более 20 млн рублей из банковской ячейки, чтобы аферисты не подменили купюры на фальшивые, и передать все эти деньги «доверенному лицу». Так он и сделал: в одном их кафе встретился с курьером мошенников, и когда тот назвал ему кодовое слово, отдал наличный и ключ от банковской ячейки, а взамен подучил ключ от якобы другой банковской ячейки.

Спустя несколько часов пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Полицейские сумели вычислить курьера и задержать его в аэропорту Шереметьево. Курьером оказался 32-летний житель Перми. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Он должен был забирать деньги по указанным работодателем адресам, класть их в тайник и отправлять нанимателям его координаты.

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#криминал
#мвд московской области
#мошенничество
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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска введены ограничения полетов из-за атак БПЛА
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
20 января 2025, 08:20

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в аэропорту в Казани ввели около 05:50 20 января, в 06:45 временно приостановили прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Нижнекамска.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В 07: 45 ограничения коснулись и аэропорта в Ижевске.

Он отметил, что предпринимаются меры обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территориями РФ сбит 31 украинский беспилотник.

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Mash: в Казани взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия
20 января 2025, 05:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 20 января в Авиастроительном районе Казани были слышны взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия города. Об этом сообщает Mash.
«Беспилотники попытались атаковать казанские предприятия — в Авиастроительном районе города очевидцы слышали взрывы», — пишут в telegram-канале.




Это не первая атака беспилотников на российские регионы этой ночью. Также известно о взрывах в Рязанской области и введении опасности атаки БПЛА в Курской области.

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За смерть бизнесмена армянский производитель минералки может лишиться 1,5 млрд
20 января 2025, 04:43

Фото: iStock/Aneduard

Семья умершего бизнесмена Олега Гусова подала иск на армянского производителя минералки «Джермук» на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«... к армянскому ЗАО «Джермук Групп», выпускающему популярную в России минеральную воду «Джермук», его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 миллиарда руб», — говорится в сообщении издания.

Причиной для иска стало отравление бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова. Как оказалось, предприниматель выпил минеральную воду «Джермук», после чего скончался от ожогов. В бутылке из под напитка нашли уксусную кислоту.

Иск был подан со стороны вдовы и дочерей бизнесмена. Виновником трагедии компанию считают не только родные, но и следственные органы. При этом правоохранители столкнулись с трудностями в сотрудничестве с армянской стороной.

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