Бросившему младенца в сугроб Сергею Косенко суд вынес новый приговор

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Никулинский суд Москвы приговорил блогера Сергея Косенко, бросившего своего грудного ребенка в сугроб, к административной ответственности за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.
«Суд постановил признать Косенко С. С. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета) и назначить ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей», — огласил приговор судья.
Согласно материалам дела, Косенко опубликовал на Youtube-канале ролик, где была представлена информация о запрещенных веществах. Он рассказал, как их употреблять и какой эффект последует после. Ролик посмотрели не менее 511 тысяч человек.
Костенко на заседание суда не пришел. При этом его адвокат обвинения суда не оспаривал, но попросил прекратить дело за истечением срока давности. Он заявил ТАСС, что планирует в ближайшее время обжаловать решение суда.
Широкой публике Костенко стал известен после публикации видео, на котором он бросил своего грудного ребенка в сугроб.
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