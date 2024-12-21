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Гособвинение запросило 7 лет колонии для певца Шарлота*

Фото: iStock/Elena Horrmann

Фото: iStock/Elena Horrmann

Гособвинение запросило назначить певцу Эдуарду Шарлоту* наказание в виде лишения свободы. Исполнителя, который сжег российский паспорт, просят приговорить к 7 годам и пяти месяцам колонии.
О запрашиваемом гособвинением сроке сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В то же время адвокат певца Алексей Лапузин назвал такое решение незаконным и несправедливым, так как предполагает максимально возможное наказание по вменяемым исполнителю статьям. В беседе с «Газетой.Ru» юрист добавил, что суд вынесет приговор через неделю — 27 декабря.


«Шарлот надеется на то, что суд будет справедливым, что приговор будет законным и обоснованным и что он будет освобожден», — отметил Лапузин.
Напомним, ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян, находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и отправили под арест.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка в Петербурге
Baza: Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте
21 декабря 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

О взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте Петербурга сообщили очевидцы, передает Baza. Уточняется, что выбило дверь здания. На место выдвинулись представители оперативных служб города.
Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Северной столице, когда молодой человек кинул коктейль Молотова в двери военкомата. Уточнялось, что мужчина перевел аферистам почти миллион рублей. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Перед этим стало известно, что в московском районе Отрадное в ТЦ «Форт» задержали пенсионерку, взорвавшую петарду в МФЦ. Сначала речь шла о стрельбе, однако позже выяснилось, что пожилая женщина, с ее слов, говорила с украинскими мошенниками.

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#россия
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#санкт-петербург
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В Химках взорвали салют в почтовом отделении
21 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock/Anna Baranova

Неизвестный запустил салют в помещении Почты России в Химках, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что из офиса десять человек успели самостоятельно эвакуироваться. Согласно информации канала, серьёзного пожара не произошло.

Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. Поджигатель, вероятно, убежал с места ​происшествия.

Ранее ​поджоги петард произошли в Королеве и в Отрадном. В настоящее время удалось установить ​одного нарушителя.

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Дружба с Жириновским: как жил и умирал оружейный барон Барданов из Мытищ, дом которого спецназ штурмовал несколько часов
21 декабря 2024, 16:34

Владимир Барданов с дочерью (Фото: соцсети)

30 марта в подмосковном поселке Вёшки правоохранительные органы 10 часов пытались штурмовать особняк 61-летнего Владимира Барданова, но безуспешно. Хозяина роскошного особняка взять живым не удалось.
Кем был Владимир Барданов, чем зарабатывал миллионы и что стало с имуществом «мытищинского князя» читайте в материале «Радио 1».

Князь, просто князь


Криминальная карьера Барданова началась в 70-х. Тогда оружейный барон отсидел 3 года по почтенной статье — грабеж и обещал себе больше не возвращаться в тюрьму. Но нежелание возвращаться в стены «казенного дома» вовсе не означало отказ от противозаконных действий. В 90-е Владимир Барданов занимался крышеванием, сбытом краденых авто и подделкой дорогих часов. Из криминальной среды у Борданова осталась привычка представляться кличками. Себя он назвал просто Князем.

После того как появились деньги Барданов открыл в Москве сеть видео-салонов и подался в политику.

Кандидат в депутаты от ЛДПР


Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Видео-салоны Барданова пришлись очень кстати при предвыборной гонке 1995 года. Выступления Владимира Жириновского были записаны на кассеты криминального авторитета Барданова и распространялись по всей стране. За работу в партии Князю предложили быть кандидатом в депутаты Государственной думы от Удмуртии.

Однако у Барданова с политикой дела не сложились. В последний момент всплыла информация о судимости и его кандидатуру пришлось снять.

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В Москве задержали студента из КНР за контрабанду оружия

Легальный бизнес


Фото: РИА Новости/Алексей Сазонов

К 1998 году страну перестало штормить и нужно было начинать зарабатывать законным путем. Тогда «мытищинский князь» вложился в заправочный бизнес. Компания Барданова носила название ЗАО «Тверь-экспресс». Он был генеральным директором, а его жена — соучредителем.

После 2000-х Князь продал все заправки, а деньги направил на строительство двух торговых комплексов на Сокольнической площади. Кроме прибыли от сдачи в аренду торговых площадей, Барданов имел доходы от ЧОПа и автосервиса.

Оружие на роту солдат


Фото: РИА Новости/Telegram-канал А. Хинштейна

30 марта, в рамках следствия, правоохранители решили осмотреть дом Владимира Барданова с целью подтверждения информации о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дело могло закончиться для Князя условным сроком, но он решил оказать сопротивление.

Помимо официально зарегистрированных на Барданова пяти охотничьих карабинов и травматического пистолета, в особняке находились десятки гранат, автоматы и пулемет Дягтерева. Оружия и боеприпасов в доме «мытищинского князя» хватило бы едва ли не на целую роту солдат.

Владимир Барданов отстреливался от сотрудников полиции автоматными очередями более 10 часов, бросил из окна на силовиков 2 гранаты. После обстрела термобарическими снарядами дом Владимира Барданова загорелся и он погиб в пожаре, но так и не сдался.


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Животных любил больше, чем людей


Домашние питомцы всегда были в жизни криминального авторитета. С появлением денег и возможностей менялись питомцы. Еще в 2000 году Барданов завел себе крокодила. После того как построил дом в поселке Вёшки среди домашних любимцев появились два медведя, рысь и пума.

После окончания перестрелки правоохранителями были обнаружены кабан, два тигра, козы, цесарки, курицы и павлин. Никто из животных при перестрелке не пострадал.

Что сейчас с имуществом «мытищинского князя»?


Фото: РИА Новости/ СК РФ

Уголовное дело против Владимира Барданова прекратили в связи с гибелью главного подозреваемого. Роскошный замок после пожара восстановлен только частично. Родственники заменили крышу и на этом решили остановиться. Все имущество погибшего Князя было по закону разделено между женой и четырьмя детьми.

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Подрыв петарды совершен в ТЦ «Гелиос» в Королеве
21 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/Nenadpress

В ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвали петарду, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, было порядка 20 залпов. Сотрудником ТЦ пришлось прятаться под столами.

По предварительным данным, поджигатель успел скрыться. Торговый центр временно закрыли.

Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. В результате произошедшего, предварительно, пострадавших нет.

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Прокуратура: дети и взрослые отравились парами хлора в бассейне Тобольска
21 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Тобольске Тюменской области 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Там добавили, что уголовное дело уже возбуждено.
Перед этим в прокуратуре Екатеринбурга проинформировали, что в реанимации с ботулизмом оказались женщины после того, как употребили в пищу рыбные консервы «За Родину». В частности, речь шла о шпротах. Реализацию указанной продукции приостановили по всей России. Уточнялось, что состояние пострадавших оценивалось, как тяжелое.

Ранее стало известно, кто стал жертвой украинских мошенников в Москве и за какое деяние задержали злоумышленника. Подробнее в материале на сайте «Радио 1».

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SHOT: Пенсионерку-поджигательницу задержали в Отрадном в Москве
21 декабря 2024, 15:04

Фото: istockphoto/OlgaMiltsova

Пенсионерку-поджигательницу задержали в ТЦ «Форт» столичного района Отрадное, сообщает SHOT. Авторы публикации уточняют, по их данным, злоумышленница взорвала петарду в МФЦ. По ее словам, с ней общались аферисты с Украины. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. Посетители подумали, что в ТЦ стреляют и побежали на улицу.
Перед этим авторы Baza проинформировали, что на северо-востоке столицы очевидцы услышали звуки стрельбы. Посетителей эвакуировали, а на место происшествия выехали представители экстренных служб города.

Кроме того, ранее сообщалось, что сделал с доказательствами мытищинский рецидивист, пока его допрашивали. В настоящее время по факту случившегося идет проверка.

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#москва
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Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе
21 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/RamonCast

Звуки взрывов в Казани вызваны испытаниями на пороховом заводе. Об этом информирует администрация Кировского и Московского районов Казани.
Отмечается, что громкие хлопки были слышны из-за испытаний на пороховом заводе. По данным администрации, мероприятия плановые и продлятся до 16:00 мск.

Администрация попросила местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве

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#жк
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Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве
Baza: очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ «Форт» в Москве
21 декабря 2024, 14:36

Фото: iStock/blinow61

Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на cеверо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Посетители были эвакуированы из здания. Уточняется, что на место выехали оперативные службы.




По данным Telegram-канала SHOT, пенсионерка-поджигательница была задержана в ТЦ «Форт». Отмечается, что она взорвала петарду в помещении МФЦ по заданию украинских кураторов. В результате произошедшего никто не пострадал.

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Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса
«112»: Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса
21 декабря 2024, 14:27

Фото: iStock/OlFedv

Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса, передает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в камере следственного кабинета в Подмосковье. Мамука Чхапелия протянул руку через решетку, взял документы уголовного дела и съел их. В настоящее время по этому факту проводится проверка.

Мужчина обвиняется в организации экстремистской деятельности. До этого он был неоднократно судим по различным статьям. В мае 2022 года он совершил убийство, а несколькими годами ранее отрезал себе кусок языка.

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