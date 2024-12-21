Гособвинение запросило 7 лет колонии для певца Шарлота*

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Гособвинение запросило назначить певцу Эдуарду Шарлоту* наказание в виде лишения свободы. Исполнителя, который сжег российский паспорт, просят приговорить к 7 годам и пяти месяцам колонии.
О запрашиваемом гособвинением сроке сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
В то же время адвокат певца Алексей Лапузин назвал такое решение незаконным и несправедливым, так как предполагает максимально возможное наказание по вменяемым исполнителю статьям. В беседе с «Газетой.Ru» юрист добавил, что суд вынесет приговор через неделю — 27 декабря.
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В то же время адвокат певца Алексей Лапузин назвал такое решение незаконным и несправедливым, так как предполагает максимально возможное наказание по вменяемым исполнителю статьям. В беседе с «Газетой.Ru» юрист добавил, что суд вынесет приговор через неделю — 27 декабря.
«Шарлот надеется на то, что суд будет справедливым, что приговор будет законным и обоснованным и что он будет освобожден», — отметил Лапузин.Напомним, ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян, находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и отправили под арест.
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Данил Пономарев