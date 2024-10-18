Сжегшего паспорт певца Шарлота* доставили в суд

Эдуард Шарлот* (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Певца Эдуарда Шарлота*, которого обвиняют по четырем статьям УК, доставили в Самарский областной суд. Об этом сообщает РИА Новости. Исполнителю грозит до шести лет колонии.
Шарлота* обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также уничтожении официального документа.
Поводом для уголовных дел в отношении певца стали видео, на которых он рвет георгиевскую ленту в форме символа Z и топчется на ней. На другом видеоролике голый Шарлот* пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фото патриарха Кирилла, военный билет и крест с распятием.
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