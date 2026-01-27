Гособвинитель запросил для Останина* почти шесть лет лишения свободы
Судья Мещанского районного суда Москвы 27 января приостановила заседание и распорядилась вывести из зала стендап-комика Артемия Останина*.
По данным «Известий», фигурант зачитывал ходатайство, в котором настаивал на незаконности своего заключения под стражу и просил назначить компенсацию за каждый день пребывания в СИЗО. На замечания судьи о том, что его реплики не относятся к рассматриваемому делу, он не отреагировал, после чего суд принял решение удалить его.
Гособвинение просит назначить Останину* 5 лет 11 месяцев колонии и штраф 300 тыс. рублей. Также прокурор требует установить для него дополнительное ограничение — запрет на публикации в интернете сроком на три года после отбытия основного наказания.
Уголовное дело имеет отношение к двум выступлениям комика в марте 2025 года. Следствие утверждает, что 7 марта он допустил высказывания, оскорбляющие чувства верующих.
Материалы дела поступили в суд в конце декабря 2025 года. В июне того же года Росфинмониторинг включил Останина* в свой реестр. Защита неоднократно просила заменить содержание под стражей на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья, однако суд эти ходатайства отклонил.
Обвинительное заключение утвердила Мещанская межрайонная прокуратура 27 декабря. О задержании Останина* при попытке покинуть Россию стало известно 18 марта.
