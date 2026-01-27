Гособвинитель запросил для Останина* почти шесть лет лишения свободы

27 января 2026, 21:15

Судья удалила Останина* из зала суда во время его речи

Артемий Останин* (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Судья Мещанского районного суда Москвы 27 января приостановила заседание и распорядилась вывести из зала стендап-комика Артемия Останина*.