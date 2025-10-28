Гостей на свадьбе полиция заподозрила в стрельбе из кортежа
Сотрудники полиции установили подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа в Йошкар-Оле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по Марий Эл.
По предварительным данным, выстрелы произвели из охолощённых пистолетов, которые изъяли при задержании при выезде из столицы республики. Фигуранты находятся под стражей.
На двух водителей кортежа составили административные протоколы по статье 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС) и по статье 12.2 КоАП РФ (управление ТС с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков).
Материалы передали в следственные органы для дальнейшей юридической оценки.
