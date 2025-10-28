На Камчатке спасатели попали в снежный плен, пытаясь помочь застрявшим на вулкане туристам
На Камчатке группа спасателей сама оказалась в снежном плену, пытаясь помочь туристам, застрявшим на склоне вулкана Авачинская сопка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, спасатели добрались на снегоходах до места, находящегося примерно в двух километрах от расположения застрявших путешественников. Однако сильный ветер, метель и нулевая видимость не позволили им двигаться дальше. Команда решила остановиться и ждать помощи.
Связь между спасателями и туристами поддерживается только по рации. У путешественников нет еды, в одной из машин закончилось топливо, а в двух других оно на исходе. Телефоны у большинства участников экспедиции разрядились.
Отмечается, что люди находятся в снежной ловушке уже более девяти часов. Среди застрявших – гид-фрилансер Эдуард Махаев, который, по словам коллег, уже не впервые попадает в подобные ситуации из-за того, что плохо ориентируется в условиях непогоды.
