На Камчатке спасатели попали в снежный плен, пытаясь помочь застрявшим на вулкане туристам

28 октября 2025, 21:04

Группа спасателей попала в снежный плен на камчатском вулкане

Фото: iStock/Chalabala

На Камчатке группа спасателей сама оказалась в снежном плену, пытаясь помочь туристам, застрявшим на склоне вулкана Авачинская сопка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.