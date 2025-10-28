Опрокинувшая вазу девочка выпала с восьмого этажа, пока родители убирались

28 октября 2025, 20:57

Выпавшая с 8 этажа девочка погибла в Воронежской области

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В поселке Отрадное Воронежской области годовалая девочка выпала из окна восьмого этажа и скончалась — инцидент произошёл, пока родители убирали последствия её шалости. Об этом сообщает «TV Губерния. Воронеж».