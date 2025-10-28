Опрокинувшая вазу девочка выпала с восьмого этажа, пока родители убирались
В поселке Отрадное Воронежской области годовалая девочка выпала из окна восьмого этажа и скончалась — инцидент произошёл, пока родители убирали последствия её шалости. Об этом сообщает «TV Губерния. Воронеж».
По предварительным данным, малышка опрокинула вазу с цветами. Взрослые занялись уборкой воды и осколков, а девочка в это время ушла в другую комнату.
Окно там было открыто. Ребёнок вскарабкался на диван, затем взобрался на подоконник и случайно выпал. Медики спасти пострадавшую не сумели.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка Следственного комитета. Семья полная и оценивается как благополучная.
