Гости переломали кости на дне рождения 15-летней школьницы
В Бразилии гости провалились под пол на дне рождения 15-летней Аны Беатрис. Об этом сообщает издание Need To Know.
Около 230 человек собрались 5 июля в банкетном зале старинного особняка в городе Белен. Почти через полчаса после начала праздника во время фотосессии именинницы под гостями провалился пол.
В пролом свалились несколько человек, 11 из них получили травмы. Среди пострадавших — друзья и родственники в возрасте от 15 до 70 лет. У них диагностировали переломы костей и серьезные вывихи конечностей, а мать школьницы потеряла сознание от шока.
Семья потребовала от организаторов компенсацию в размере 40 тысяч реалов (около 600 тысяч рублей) за сорванный праздник. Владельцы зала заявили, что сотрудничают с властями, а помещение сейчас проверяет назначенная комиссия.
На следующий день соседи, друзья и родственники устроили для девушки праздник прямо на улице возле дома. В стране 15-летие считается важной датой — моментом окончания детства, поэтому семьи не скупятся на пышные празднования.
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