Гости переломали кости на дне рождения 15-летней школьницы

10 июля 2026, 09:54

В Бразилии гости провалились под пол и переломали кости на дне рождения школьницы

Фото: iStock/gorodenkoff

В Бразилии гости провалились под пол на дне рождения 15-летней Аны Беатрис. Об этом сообщает издание Need To Know.