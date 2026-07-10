Изнасиловавшим девушку на пляже мигрантам ужесточили приговор

10 июля 2026, 09:26

В Приморье мигрантам ужесточили приговор за изнасилование девушки на пляже

Фото: iStock/Alexander Semenov

Суд во Владивостоке ужесточил наказание четверым мигрантам за изнасилование 22-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем телеграм-канале.