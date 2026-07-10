Изнасиловавшим девушку на пляже мигрантам ужесточили приговор
Суд во Владивостоке ужесточил наказание четверым мигрантам за изнасилование 22-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 15 июня 2024 года на пляже бухты «Лазурная». Мужчины напали на пострадавшую, изнасиловали ее и угрожали убийством.
Изначально фигурантов приговорили к срокам от пяти до пяти с половиной лет, однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор. Суд удовлетворил ее требования и назначил иностранцам наказание до восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Максимальное наказание по вменяемой статье составляет десять лет. Поскольку никто из фигурантов ранее не привлекался к уголовной ответственности, их не направили в колонию с более строгими условиями. Приговор уже вступил в законную силу.
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