Гости свадьбы перекрыли шоссе и устроили стрельбу в Краснодаре

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В Краснодаре почти 100 человек перекрыли трассу и начали стрелять из автомата Калашникова на свадьбе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Данной ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, которые приступили к проведению проверки и поиску правонарушителей. Личности хулиганов в настоящее время устанавливаются.
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Анастасия Чинкова