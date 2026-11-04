Гости устроили танцы на проезжей части во время свадьбы и попали под арест

04 ноября 2026, 20:10

В Ташкенте восемь гостей отправились под арест до 7 суток после танцев на дороге

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Восемь гостей свадьбы в Ташкенте подверглись административному аресту на срок от пяти до семи суток за танцы на проезжей части во время движения свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.





Ранее в социальных сетях распространилось видео. На нем несколько человек устроили танцы на дороге в одном из районов Ташкента во время движения свадебного кортежа.





«Алмазарский районный суд по уголовным делам признал восемь человек виновными по статье «мелкое хулиганство» кодекса об административной ответственности. Одному из участников назначено пять суток административного ареста, еще семерым — семь суток», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале суда.