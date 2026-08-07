«Драки не было»: Свадьба в Москве обернулась массовым арестом гостей
В столице свадьба завершилась вызовом полиции. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в ресторане в Люблино, где проходило торжество. Около полуночи внутри заведения вспыхнула массовая потасовка с участием более 20 граждан. Прибывшие на место полицейские задержали 24 человека, включая жениха и невесту.
В суде участники конфликта утверждали, что драки не было. При этом один из них — 33-летний мужчина — отрицал участие в потасовке, но позже признался, что стрелял из пистолета. Суд арестовал россиянина на 14 суток. Большинство задержанных получили 10 суток ареста, только четверых, среди которых оказалась невеста, оштрафовали.
До этого сообщалось об инциденте под Воронежем. Там женщина с пистолетом грабила пенсионерок.
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