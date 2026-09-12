Гостя отеля приговорили за выкинутую из окна пустую бутылку

12 сентября 2026, 11:14

Гость отеля в Москве выбросил бутылку из окна отеля и получил срок в 1,5 года

Фото: istockphoto/AMilkin

Суд в Москве вынес приговор гостю столичного отеля, который, выбросив из окна пустую бутылку из-под просекко, попал в голову девушке. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.