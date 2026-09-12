Гостя отеля приговорили за выкинутую из окна пустую бутылку
Суд в Москве вынес приговор гостю столичного отеля, который, выбросив из окна пустую бутылку из-под просекко, попал в голову девушке. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, инцидент произошел в 2025 году. Мужчина, находясь в отеле в центре Москвы, выбросил из окна две пустые бутылки. Одна из них попала в голову девушке, отдыхавшей на веранде ресторана в соседнем здании. Пострадавшая получила легкий вред здоровью, ей наложили швы.
Очевидцы, чьи показания приводятся в материалах, отметили, что в момент происшествия мужчина сидел на подоконнике, разговаривал по телефону и употреблял спиртное. Вскоре его задержали. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье УК о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину, возместил ущерб и принес извинения потерпевшей. Он заявил, что не намеревался причинять вред, а лишь выбрасывал пустые бутылки, так как в отеле запрещено распивать спиртное.
Несмотря на это, суд счел, что действия фигуранта носили демонстративный характер. В решении указано, что он «публично демонстрировал пренебрежение принятыми обществом правовыми и нравственными нормами, противопоставлял себя окружающим, демонстрировал пренебрежительное отношение к ним».
Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее апелляционная инстанция признала это решение законным и оставила его в силе.
Читайте также: