ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию в регионах

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Силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Сотрудники ФСБ и СК РФ совместно с полицейскими провели оперативно-розыскные мероприятия в 78 российских регионах в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, среди которых 156 человек оказались несовершеннолетними.
На данный момент установлено, что девять несовершеннолетних задержанных планировали вооруженное нападение в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах большого скопления людей.
В ходе обысков у преступников изъяли оружие, боеприпасы, составляющие для изготовления СВУ.
Уточняется, что выйти на след радикалов стало возможно после их переписки в мессенджере «Discord» с украинскими кураторами. Там участники получали инструкции по подготовке к вооруженным нападениям, изготовлению взрывчатых веществ и другую подобную информацию.
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«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей» — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент установлено, что девять несовершеннолетних задержанных планировали вооруженное нападение в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах большого скопления людей.
В ходе обысков у преступников изъяли оружие, боеприпасы, составляющие для изготовления СВУ.
Уточняется, что выйти на след радикалов стало возможно после их переписки в мессенджере «Discord» с украинскими кураторами. Там участники получали инструкции по подготовке к вооруженным нападениям, изготовлению взрывчатых веществ и другую подобную информацию.
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Элина Позднякова