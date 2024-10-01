Видео задержания россиянок в Севастополе, которые работали на украинскую разведку, показала ФСБ

Фото: ЦОС ФСБ России
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания двух россиянок за передачу ВСУ данных о военных объектах ВС РФ в Севастополе. Об этом сообщает 1 октября ЦОС ФСБ России.
Двух женщина задержали в Севастополе. По версии следствия, россиянки передавали Украинской разведке информацию о военных объектах Вооруженных сил РФ.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
По данным ФСБ, женщины выполняли задания военной разведки Украины с 2023 года. По решению суда обеих на время следствия заключили под стражу. По инкриминируемой статье россиянкам грозит от трех до восьми лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.
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В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
По данным ФСБ, женщины выполняли задания военной разведки Украины с 2023 года. По решению суда обеих на время следствия заключили под стражу. По инкриминируемой статье россиянкам грозит от трех до восьми лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.
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Лия Мурадьян