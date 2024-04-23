Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии

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Служба безопасности и информации Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини.
Об этом пишет информационное агентство CTK.
По данным издания, украинца задержали 22 апреля в городе Брно, когда он доставал оружие из тайника. Силовики описали его как психически нездорового и националистически настроенного человека.
Сам задержанный Марунич В. проживает в Чехии с 2021 года. До приезда в европейский город он был задержан на Украине за популяризацию детской порнографии и мошенничество.
Как отмечает чешская контрразведка, после задержания он подписал соглашение о сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины и стал его агентом.
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По данным издания, украинца задержали 22 апреля в городе Брно, когда он доставал оружие из тайника. Силовики описали его как психически нездорового и националистически настроенного человека.
Сам задержанный Марунич В. проживает в Чехии с 2021 года. До приезда в европейский город он был задержан на Украине за популяризацию детской порнографии и мошенничество.
Как отмечает чешская контрразведка, после задержания он подписал соглашение о сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины и стал его агентом.
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Алёна Самарева