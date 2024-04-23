В Подмосковье арестовали мужчину, забившего брата сковородой

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34-летнму жителю подмосковного города Дедовск предъявили обвинение в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба СК по Московской области.
«По данным следствия, 21 апреля между братьями произошла ссора, в процессе которой один из них ударил другого сковородой и обухом топора по голове и шее. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.Место убийства осмотрели следователи и криминалисты. Были изъяты орудия убийства, взяты смывы. Кроме того, следователи провели допросы и на месте проверили показания.
Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии полиция задержала трёх подозреваемых в избиении подростков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, совершённом группой лиц.
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