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В Подмосковье арестовали мужчину, забившего брата сковородой

23 апреля 2024, 14:41
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

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34-летнму жителю подмосковного города Дедовск предъявили обвинение в убийстве родного брата, сообщает пресс-служба СК по Московской области.
«По данным следствия, 21 апреля между братьями произошла ссора, в процессе которой один из них ударил другого сковородой и обухом топора по голове и шее. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.
Место убийства осмотрели следователи и криминалисты. Были изъяты орудия убийства, взяты смывы. Кроме того, следователи провели допросы и на месте проверили показания.



Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Башкирии полиция задержала трёх подозреваемых в избиении подростков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, совершённом группой лиц.

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#следственный комитет
#убийство
#криминал
#дедовск
Украинский призывник умер от эпилепсии по дороге в учебный центр
На Украине военнообязанный умер от эпилепсии по дороге в военный учебный центр
23 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине призывник умер от эпилептического приступа в Закарпатской области, хотя военно-врачебная комиссия признала его годным для военной службы, сообщил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Любинец в своем Telegram-канале.
«Я начал расследование по возможному нарушению прав человека. Это дело будет находиться под моим личным контролем», — заявил омбудсмен.
Любинец также отметил, что его представители будут активно работать в Львовской и Закарпатской областях, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

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#сво
#всу
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Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии
23 апреля 2024, 15:21

Фото: iStock/ronstik

Служба безопасности и информации Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини.
Об этом пишет информационное агентство CTK.

По данным издания, украинца задержали 22 апреля в городе Брно, когда он доставал оружие из тайника. Силовики описали его как психически нездорового и националистически настроенного человека.

Сам задержанный Марунич В. проживает в Чехии с 2021 года. До приезда в европейский город он был задержан на Украине за популяризацию детской порнографии и мошенничество.

Как отмечает чешская контрразведка, после задержания он подписал соглашение о сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины и стал его агентом.

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В Подмосковье арестовали мужчину, забившего брата сковородой
#чехия
#украина
#задержание
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В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт
ФСИН: сотни телефонов и сим-карт нашли в нижегородской ИК-6 в газовых баллонах
23 апреля 2024, 15:13

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

В исправительной колонии в Нижегородской области нашли крупную партию запрещенных предметов, включая более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек. Как сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, все эти предметы спрятали в баллоны из-под пропана.
«Сотрудники ИК-6 ночью с 22 на 23 апреля 2024 года обнаружили склад с запрещенными предметами, спрятанными в бытовых баллонах пропана. При распиле баллонов были изъяты 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флеш-карты, адаптеры, 10 гарнитур для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие для сотовых телефонов и прочие запрещенные предметы, которые запрещено хранить и использовать в учреждениях уголовно-исправительной системы», — говорится в сообщении.
Сотрудники оперативного отдела колонии выявили организаторов канала поставки запрещенных предметов, проводится проверка. Как отметили в ведомстве, это одна из крупнейших партий запрещенных предметов, которую удалось обнаружить сотрудникам ФСИН за последние годы.

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#поставки
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Baza: Глава МЧС Чечни угрожал изнасилованием задержавшим его полицейским
23 апреля 2024, 15:10

Фото: iStock/huettenhoelscher

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, которого задержали в состоянии алкогольного опьянения в Новолакском районе Дагестана, пообещал поставить на колени и изнасиловать задержавших его полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в МВД.

По словам полицейского, машина чиновника привлекла внимание, когда ехала по встречной полосе. Его остановили, произошел небольшой конфликт с инспектором, после чего чиновник резко дал по газам, поехав прямо на сотрудников полиции.

Для того, чтобы задержать генерал-майора, стражи правопорядка применили «ежа». После задержания Цакаев оскорблял их и угрожал изнасилованием, пишет Baza.

Затем на место прибыли бойцы Росгвардии Чечни, которые под угрозой насилия потребовали от полицейских отдать им Цакаева. Перед уходом глава МЧС пообещал правоохранителям поставить их на колени, после чего сел в машину и уехал вместе с силовиками.

Цакаева задержали на КПП «Герзель» в Дагестане 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это «постыдная провокация» и потребовал «выгнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра.

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#дагестан
#чечня
#полиция
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В Омске задержан священник, выставивший на киот икону с изображением Бандеры
23 апреля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Dzurag

Правоохранители Омской области задержали священнослужителя местной церкви. Он на территории своего прихода демонстрировал икону с изображением идеологов нацизма, включая Степана Бандеру.
Кроме того, как выяснили следователи, он распространял среди прихожан идею превосходства украинского народа над русским, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Кроме Бандеры, на «иконе» также красовались изображения пособников нацизма Романа Шухевича и Иосифа Слипого.

Священник был задержан за реабилитацию нацизма и распространение идеи национального превосходства и исключительности украинской нации. По месту жительства задержанного при обыске были обнаружены материалы, оправдывающие действия украинских националистических организаций в годы Второй мировой войны.

В отношении священника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (оправдание нацизма) и части 2 статьи 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).

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#уголовное следователи
#ук
#священник
#рф
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Опубликовано видео преследования мигрантом девушек в Челябинске
23 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/undefined undefined

В социальных сетях появилось видео, как мигрант на автомобиле в Челябинске преследует на машине чемпионку ММА Ирину Алексееву и ее подругу, пишет SHOT.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщины ехали по дворовой территорий около жилого дома. Серый автомобиль подрезал Алексееву, чуть не сбив ее с велосипеда.

Затем водитель вплотную подъехал к девушке, между ними завязалась ссора. Снимавшая видео подруга заявила о намерении вызвать полицию. Очевидец попросил водителя извиниться перед девушками, на что тот ответил: «У нас такого нет».
Как пишет новостной портал 74.RU, водитель аргументировал свои действия тем, что Алексеева выглядит «как девочка или как мальчик». Также он заявил, что таких «надо давить».

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#челябинск
#мигрант
#видео
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У владельца YouTube-канала «Прекрасная Россия» Анисимова провели обыски
23 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/Dzurag

Полиция проводит обыски у владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова из Екатеринбурга в рамках уголовного дела о клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, поводом для проведения обысков стало уголовное дело о клевете. Уточняется, что блогер публиковал в своих соцсетях ложные материалы о спецоперации, а также политическом руководстве страны.

Обыски в офисе интернет-проекта «Прекрасная Россия» ещё не завершены.

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#дома
#новости
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Спасатели помогли женщине попасть в дом к полуторагодовалому ребенку
23 апреля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь дома, где находился полуторагодовалый малыш. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» позвонила встревоженная женщина, которая сообщила, что 1,5- вый внук захлопнул дверь в дом,когда она вышла в огород. Самостоятельно попасть обратно у неё не получилось.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли дверь жилого дома и впустили обеспокоенную женщину в помещение. К счастью, в это время мальчик просто спокойно спал, и в медицинской помощи он не нуждался», — рассказал замначальника ПСП ПСЧ-233 Сергей Шумов.

Стоит отметить, что инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.

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#мособлпожспас
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В Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге
ФСБ: под Смоленском задержали троих подростков за поджог релейного шкафа на МЖД
23 апреля 2024, 12:30

Фото: iStock/blinow61

Трое подростков из Смоленской области находятся под стражей по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Неизвестные молодые люди 17 апреля совершили поджег на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги (МЖД). Позднее сотрудники ФСБ РФ и линейного отдела МВД по станции Смоленск выявили подозреваемых.

Оказалось, что нарушители проживают в Краснинском районе и еще не достигли совершеннолетия. После задержания они признались в преступлении и раскрыли детали.

«По словам подростков, они поджгли релейные шкафы за денежное вознаграждение по заказу, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время молодые люди находятся под стражей», — говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ РФ уже передали оперативные материалы в следственные органы. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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